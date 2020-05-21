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أخبار العالم

أول تعليق لـ البنتاجون على اعتقال عبد الناصر قرداش خليفة أبو بكر البغدادي

الخميس 21/مايو/2020 - 12:29 ص
عبدد الناصر قرداش
عبدد الناصر قرداش
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شيماء مصطفى
علقت وزارة الدفاع الأمريكية، على نبأ اعتقال المخابرات العراقية، لخليفة زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي.

ونفى "البنتاجون"، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، التقارير العراقية التي أكدت القبض على عبد الناصر قرداش الخليفة المحتمل لأبو بكر البغدادي.

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كان جهاز المخابرات العراقية، أعلن اليوم الأربعاء، عن اعتقال المرشح لخلافة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

ونشرت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، أول صور لـ عبد الناصر قرداش، المرشح لخلافة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، الذي قتل في غارة أمريكية في أكتوبر 2019.
 
وأكد الجهاز أن إلقاء القبض على قرداش جاء بعد الحصول على معلومات استخبارية دقيقة.

وفي أول تصريح له، قال عبد الناصر قرداش عقب اعتقاله، إن زعيم تنظيم داعش الإرهابى السابق كان حازمًا ويتمسك بآرائه ولا يتراجع عنها بسهولة، حتى لو أن الأمر كان خاطئًا.

وخلال تصريحاته لـ "العربية"، أكد قرداش، أن زعيم التنظيم المتوقع لتولي تنظيم داعش، والذي يدعى عبد الله قرداش، كان ليس حازمًا مثلما كان يفعل أبو بكر البغدادي.  

ووفقًا لـ"العربية"، كشف قرداش خلال التحقيق معه في العراق، عن وجود خلافات شديدة بين عناصر التنظيم الأجانب والعرب حول قتل الأسرى ومنهم معاذ الكساسبة، فضلا عن سرقة الأموال.

وأكدت أن هذا القيادي يعد من أخطر قيادات داعش، وبنك معلومات داعش وكاتم أسرار البغدادي، وأشرف على الكثير من العمليات العسكرية في سوريا والعراق، والشاهد على تنظيمي القاعدة وداعش.
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