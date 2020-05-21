بعد نجاحها.. عبد الدايم تعلن استمرار مبادرة الثقافة بين إيديك عقب أزمة كورونا

قرّرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، استمرار مبادرة "الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، حتى بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، وذلك بسبب النجاح الذي حققته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وردود الأفعال الإيجابية.
ووجهت الوزيرة بتطوير المبادرة، ومتابعة العمل عليها، وتثبيت برامج الأشطة التى تعرض أونلاين على صفحات قطاعات وزارة الثقافة وقنواتها، واعتبار تلك الأنشطة جزءا أساسيا من الخدمات الثقافية التي ستقدمها الوزارة حتى بعد انتهاء أزمة كورونا.
ويأتى ذلك لما حققته المبادرة من خطوات إيجابية في طريق تحقيق العدالة الثقافية ونشر الثقافة في كل أنحاء مصر وفتح المجال أمام جميع المبدعين لعرض تجاربهم أمام المهتمين، بالإضافة لما حققته المبادرة من استجابة كريمة من عدد كبير من المثقفين والمبدعين من خارج مصر سواء من الدول العربية أو بعض الدول الأوروبية وأفريقيا والذين رحبوا بمشاركتهم في المبادرة؛ لما تحتله مصر من مكانة غالية في قلوبهم.
وفي هذا الشأن، قرر المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي مواصلة تقديم الفعاليات الثقافية وفتح المجال لجميع المبدعين والباحثين لتقديم إبداعهم ورؤيتهم عبر منصة المجلس الأعلى للثقافة من خلال الندوات والقراءات والأمسيات والمحاضرات الأونلاين التي يعرضها المجلس.
وكان قد شارك في فعاليات المجلس منذ إطلاق المبادرة عدد كبير جدا من الباحثين والمبدعين المصريين والعرب والأوروبيين وأدناه برومو يتضمن الأسماء التي شاركت في الفترة السابقة من خلال شهر مارس الماضى حتى شهر مايو الجاري.