بعد نجاحها.. عبد الدايم تعلن استمرار مبادرة الثقافة بين إيديك عقب أزمة كورونا

قرّرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، استمرار مبادرة "الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، حتى بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، وذلك بسبب النجاح الذي حققته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وردود الأفعال الإيجابية.











ووجهت الوزيرة بتطوير المبادرة، ومتابعة العمل عليها، وتثبيت برامج الأشطة التى تعرض أونلاين على صفحات قطاعات وزارة الثقافة وقنواتها، واعتبار تلك الأنشطة جزءا أساسيا من الخدمات الثقافية التي ستقدمها الوزارة حتى بعد انتهاء أزمة كورونا.









ويأتى ذلك لما حققته المبادرة من خطوات إيجابية في طريق تحقيق العدالة الثقافية ونشر الثقافة في كل أنحاء مصر وفتح المجال أمام جميع المبدعين لعرض تجاربهم أمام المهتمين، بالإضافة لما حققته المبادرة من استجابة كريمة من عدد كبير من المثقفين والمبدعين من خارج مصر سواء من الدول العربية أو بعض الدول الأوروبية وأفريقيا والذين رحبوا بمشاركتهم في المبادرة؛ لما تحتله مصر من مكانة غالية في قلوبهم.









وفي هذا الشأن، قرر المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي مواصلة تقديم الفعاليات الثقافية وفتح المجال لجميع المبدعين والباحثين لتقديم إبداعهم ورؤيتهم عبر منصة المجلس الأعلى للثقافة من خلال الندوات والقراءات والأمسيات والمحاضرات الأونلاين التي يعرضها المجلس.







