محافظ شمال سيناء: نركز على القيمة المضافة لاستثمار الثروات المحجرية

، إن سيناء حباها الله بخيرات وفيرة من الثروات المحجرية والمواد التعدينية التي تنفرد بها، ما يؤهلها لتحقيق دخل كبير وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني.



وذكر "شوشة" في بيان، الخميس، أن المحافظة تهدف إلى رفع القيمة المضافة لهذه الثروات بالاتجاه الى تصنيعها بدلا من تصديرها إلى الخارج كمواد خام.

وأكد اللواء شوشه أن المحافظة أعدت أجندة ل



ولفت إلى أن مصنع الرخام والجرانيت فى منطقة الجفجافة بوسط سيناء، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، يعد إيذانًا ببدء الاستغلال الأمثل لثروات المنطقة من الرخام والجرانيت والثروات المعدنية الأخرى التى تنفرد بها منطقة وسط سيناء.



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ووجه شوشه 'دعوة لتشجيع لجميع المستثمرين، لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات المنطقة، التي تتيح فرص الاستثمار نظرا لتوافر الثروات التعدينية والمعدنية بكميات كبيرة واحتياطيات تكفى إقامة الصناعات لسنوات عديدة ، مما يؤهلها لتحقيق دخل كبير وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني.



ولفت إلى أن هناك حوافز تتمثل في الإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات حسب نوعية النشاط، والإعفاء الجمركي على المعدات التي يتم استيرادها من الخارج وعدد من الحوافز الاستثمارية الأخرى.

وأكد اللواء شوشه أن المحافظة أعدت أجندة ل لاستثمار في مختلف المجالات ليتم عرضها على المستثمرين ورجال الأعمال، مع توفير ضمانات وحوافز استثمارية جديدة.ولفت إلى أن مصنع الرخام والجرانيت فى منطقة الجفجافة بوسط سيناء، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، يعد إيذانًا ببدء الاستغلال الأمثل لثروات المنطقة من الرخام والجرانيت والثروات المعدنية الأخرى التى تنفرد بها منطقة وسط سيناء.اقرأ أيضا..ووجه شوشه 'دعوة لتشجيع لجميع المستثمرين، لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات المنطقة، التي تتيح فرص الاستثمار نظرا لتوافر الثروات التعدينية والمعدنية بكميات كبيرة واحتياطيات تكفى إقامة الصناعات لسنوات عديدة ، مما يؤهلها لتحقيق دخل كبير وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني.ولفت إلى أن هناك حوافز تتمثل في الإعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات حسب نوعية النشاط، والإعفاء الجمركي على المعدات التي يتم استيرادها من الخارج وعدد من الحوافز الاستثمارية الأخرى.