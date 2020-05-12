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محافظات

محافظ شمال سيناء: 82 % نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:17 م
اللواء الدكتور محمد
اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
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احمد صالح
أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ 
شمال سيناء ، على سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية فى مواعيدها المحددة .

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع التنفيذى لمناقشة الخطة ... أن نسبة تنفيذ المشروعات على مستوى مشروعات الخطة بلغت 82 % ، وذلك بالرغم من الظروف الحالية التى تعيشها المحافظة .. حيث بلغ اجمالى المنصرف 209 ملايين و 903 آلاف جنيها فى مختلف القطاعات .

وأصدر المحافظ توجيهاته بانهاء العمل فى كافة المشروعات وختام الأعمال نهاية الشهر الجارى .

وأكد المحافظ مجددا على شكره للعاملين فى القطاع الطبى لجهودهم فى الحفاظ على خلو المحافظة من الاصابة بفيروس كورونا بفضل جهود العاملين فى قطاع الصحة وتعاون باقى اللأجهزة والجهات المعنية .

وأعلن المحافظ أن محافظة شمال سيناء كانت سباقة فى اتخاذ الإجراءات والتزام الأهالى بالقرارات التى اتخذتها الدولة لمجابهة الفيروس .

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حيث اتخذت عددا من الإجراءات لمجابهة الفيروس مثل منع التجمعات وإقامة الأفراح والعزاء وتخفيض عدد العمالة فى المصالح الحكومية .. إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصي مع مختلف الحالات .

ومن جانبه .. أكد محمد عبد الخالق مدير عام إدارة التخطيط فى ديوان عام المحافظة ، على أن
 الخطة الاستثمارية للمحافظة تبلغ 261 مليون و131 ألف جنيها .. من بينها 255 مليون و 480 ألف جنيها كتمويل من بنك الاستثمار القومى والخزانة العامة ، و5 ملايين و 651 ألف جنيها كتمويل ذاتى .

مشيرا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية فى مختلف مراكز المحافظة متباينة ما بين 47 و 99 % .محافظ شمال سيناء : 82 % نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

حضر الاجتماع، اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، والعميد سامة الغندور السكرتير العام ، محمد عبد الخالق مدير عام إدارة التخطيط فى ديوان عام المحافظة ، ورؤساء مجالس المدن والجهات المعنية .




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