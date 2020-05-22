لعدم حسم مصير الدوري.. الهلال السعودي يؤجل خطة الميركاتو الصيفي





وذكرت صحيفة" الرياضية" السعودية، أن إدارة الهلال أجلت خطة الميركاتو الصيفي، لحين حسم مسابقة الدوري السعودي بشكل نهائي.





وأضافت الصحيفة، وفقا لمصادرها داخل الهلال، أن إدارة الزعيم لاتنوي إحداث تغيير كبير في صفوف الفريق، خلال الصيف المقبل، بسبب الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الرياضة السعودية، بسبب فيروس كورونا.





يذكر أن رابطة الدوري السعودي، حددت مؤخرا 20 أغسطس المقبل، موعدا مبدئيا لاستكمال مسابقة الدوري السعودي.





ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

قرر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، تأجيل مناقشة صفقات الموسم الجديد، لحين صدور قرار من اتحاد كرة القدم السعودي، بشأن مصير مسابقة الدوري هذا الموسم، سواء بالاستكمال أو بالإلغاء.