الاتحاد السعودي: قرار استئناف الدوري ليس نهائيا ومن المحتمل إلغاء البطولة.. فيديو

قال بندر الأحمدى عضو مجلس إدراة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الجميع داخل المنظومة الرياضية تنازلوا عن 50 % من رواتبهم لللخرووج من تلك الأزمة.
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وأضاف بندر الأحمدي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم
سبورتس2"، أنه من المحتمل إلغاء
الدوري السعودي لهذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا .
وتابع:" احتمال إلغاء البطولة أو الاستئناف مطروح ويتم دراسة الوضع
لإتخاذ القرار النهائي .
وأكد بندر الأحمدى أن اقتراح استئناف الدوري بداية من أغسطس المقبل ليس قرار نهائي ومن المحتمل التراجع عنه .
وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية .