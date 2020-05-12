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رياضة

الاتحاد السعودي: قرار استئناف الدوري ليس نهائيا ومن المحتمل إلغاء البطولة.. فيديو

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 11:42 م
حسام الحارتي

قال بندر الأحمدى عضو مجلس إدراة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الجميع داخل المنظومة الرياضية تنازلوا عن 50 % من رواتبهم لللخرووج من تلك الأزمة.

.

وأضاف بندر الأحمدي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس2"،  أنه من المحتمل إلغاء الدوري السعودي لهذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا .

وتابع:" احتمال إلغاء البطولة أو الاستئناف مطروح ويتم دراسة الوضع لإتخاذ القرار النهائي .

وأكد بندر الأحمدى أن اقتراح استئناف الدوري بداية من أغسطس المقبل ليس قرار نهائي ومن المحتمل التراجع عنه .

وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية .

 

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