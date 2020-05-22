ناهد السباعي: سيناء نرويها بالدم

نشرت ناهد السباعى صورة لأبطال كمين البرث للإشادة بحلقة أمس من مسلسل الاختيار عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور انستجرام .





وكتب معلقة علي الصورة :

#سيناء نرويها بالدم من اسوان ...لاسماعلية 🎼🎼 قالوا ايه علينا قالوا وقالوا ايه 🎼🎼 في الصحراء وحوش رجال الصاعقة المصرية 🎼🎼 في بلدنا اسود طالعين من وسط غلابة... الف الف مليون مبروك يا باشا مصر الف الف مبروك اقسم بالله اللي هيكلم علي جيش مصر ميستهلش يقعد الي اراضيها #سيناء عاش يا رجالة مصر





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ونالت الصورة إعجاب الكتير وجاءت التعليقات، " عاشوا رجاله و ماتوا رجاله"، " تحيا مصر و جيشها و نيلها"، " مسلسل الاختيار رقم واحد".









وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة‪ ON‬، أحداثًا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل .









ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.