زوجة المنسي في الاختيار: أرملة الشهيد تتمتع بشخصية قوية.. كانت تعيش في قلق دائم ولم تظهر غير الصمود

أن ثمة أمر مختلف وراء هذا العمل، ربما يرجع ذلك إلى التجهيزات والبروفات الدقيقة التي كان يحرص على مراعاتها جيش من المساعدين، وتأكد حدسي عندما قرأت النص، وتفاعلت مع الأبطال بالمسلسل وليس المنسي فقط، فالميزة الأساسية في "الاختيار" هو تقديمه لأكثر من نموذج حقيقي بطولة بالتوازي مع خط شخصية أحمد المنسي المستمر على امتداد الحلقات.

وأضافت:" كنت أشعر أن ثمة أمر مختلف وراء هذا العمل، ربما يرجع ذلك إلى التجهيزات والبروفات الدقيقة التي كان يحرص على مراعاتها جيش من المساعدين، وتأكد حدسي عندما قرأت النص، وتفاعلت مع الأبطال بالمسلسل وليس المنسي فقط، فالميزة الأساسية في "الاختيار" هو تقديمه لأكثر من نموذج حقيقي بطولة بالتوازي مع خط شخصية أحمد المنسي المستمر على امتداد الحلقات.





وتابعت:"لم تبخل زوجة الشهيد المنسي أبدا بأي تفاصيل يمكن أن تساعد في تجسيد شخصيتها، شخصية ودودة ومرحة، وكنت حريصة على متابعة حركاتها، وإيماءاتها، لزماتها، وكل التفاصيل الدقيقة التي تقدم إصافة للشخصية على الشاشة".

وقالت:"لم أحاول تقليدها أو الظهور كنسخة منها فقط استخلصت خلال الجلسات التي جمعتنا ملامح من روحها، في تعاملاتها مع أحمد المنسي وجميع أفراد العائلة، هل هي سيدة قوية، خجولة، اجتماعية، تفهم صفاتها الشخصية كان المفتاح الذي أبحث عنه لتقديم الدور كما ينبغي.





وأضافت:"بالرغم من شخصيتها القوية لكنها كانت "بتموت" من القلق، خاصة مع تردد أنباء استشهاد ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة في مناطق متفرقة من سيناء، ولكنها كانت صامدة أمام الجميع.



روت لي أنها أحيانا كانت تنتظر الإعلان عن أسماء الشهداء للتأكد أن أحمد المنسي ليس واحد منهم، ورغم ذلك حريصة طوال الوقت أن تقدم له كل الدعم، وتحل محله في إنجاز متطلبات الحياة اليومية.





* كانت منار سليم تحضر التصوير فقط للمشاركة والدعم، وعلمت أنها أبدت ملاحظات على ملابس أمير كرارة المدنية حتى يقترب منها أثناء تقديم الشخصية قدر المستطاع، وهي شخصية تتمتع بطابع فكاهي، تشع طاقة إيجابية لكل من حولها، وسعيدة جدا بالتعرف عليها على المستوى الشخصي.





* تقديم نماذج حقيقية خلال فترة زمينة قريبة، بالتوازي مع شغف المشاهدين لمعرفة تفاصيل أكثر عن أبطالهم، واظهار الحروب الشرسة التي كانت تدور في أكثر من بقعة داخل مصر، مع تسخير كافة العقبات من أجل خروج المسلسل في أبهى صورة، كلها عوامل جعلت منه ملحمة حقيقية سوف تخلدها السنوات.



