AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

زوجة المنسي في الاختيار: أرملة الشهيد تتمتع بشخصية قوية.. كانت تعيش في قلق دائم ولم تظهر غير الصمود

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:31 ص
منار المنسي - سارة
منار المنسي - سارة عادل
Advertisements
محمد نبيـل
أتيحت للممثلة سارة عادل فرصة ذهبية بمسلسل الاختيار بتجسيدها شخصية منار المنسي، زوجة البطل أحمد المنسي، والذي جسده ببراعة الفنان أمير كرارة، واستطاعت بهدوء لفت الأنظار، وتقديم نموذج حقيقى لزوجة مقاتل الجيش، وما تمثله من دعم وسند لدرايتها بالمسؤولية الملقاه على عاتقه..

وبعد نجاح مدوي للمسلسل بعرض حلقته الـ28، تحدثت سارة عادل لـ"صدى البلد"،قائلة:"*جاء ترشيحي للدور عن طريق شركة سينرجي  ومنذ اللحظة التي تأكدت فيه من تجسيدي لشخصية منار (أرملة الشهيد أحمد المنسي) بدأت أبحر في عالم البطل الراحل، وقراءة كل المواد المتاحة عنه، كما شاهدت عدد كبير من المواد الفيلمية له وزوجته، للوقوف على كافة التفاصيل التي يمكن من خلالها تقديم الدور على أكمل وجه، بشكل يليق بهذه السيدة العظيمة التي تحملت الكثير سواء أثناء حياة "المنسي" أو بعد استشهاده.

وأيضا:
وأضافت:" كنت أشعر أن ثمة أمر مختلف وراء هذا العمل، ربما يرجع ذلك إلى التجهيزات والبروفات الدقيقة التي كان يحرص على مراعاتها جيش من المساعدين، وتأكد حدسي عندما قرأت النص، وتفاعلت مع الأبطال بالمسلسل وليس المنسي فقط، فالميزة الأساسية في "الاختيار" هو تقديمه لأكثر من نموذج حقيقي بطولة بالتوازي مع خط شخصية أحمد المنسي المستمر على امتداد الحلقات.


وتابعت:"لم تبخل زوجة الشهيد المنسي أبدا بأي تفاصيل يمكن أن تساعد في تجسيد شخصيتها، شخصية ودودة ومرحة، وكنت حريصة على متابعة حركاتها، وإيماءاتها، لزماتها، وكل التفاصيل الدقيقة التي تقدم إصافة للشخصية على الشاشة".

وقالت:"لم أحاول تقليدها أو الظهور كنسخة منها فقط استخلصت خلال الجلسات التي جمعتنا ملامح من روحها، في تعاملاتها مع أحمد المنسي وجميع أفراد العائلة، هل هي سيدة قوية، خجولة، اجتماعية، تفهم صفاتها الشخصية كان المفتاح الذي أبحث عنه لتقديم الدور كما ينبغي.


وأضافت:"بالرغم من شخصيتها القوية لكنها كانت "بتموت" من القلق، خاصة مع تردد أنباء استشهاد ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة في مناطق متفرقة من سيناء،  ولكنها كانت صامدة أمام الجميع.


روت لي أنها أحيانا كانت تنتظر الإعلان عن أسماء الشهداء للتأكد أن أحمد المنسي ليس واحد منهم، ورغم ذلك حريصة طوال الوقت أن تقدم له كل الدعم، وتحل محله في إنجاز متطلبات الحياة اليومية.


*كانت منار سليم تحضر التصوير فقط للمشاركة والدعم، وعلمت أنها أبدت ملاحظات على ملابس أمير كرارة المدنية حتى يقترب منها أثناء تقديم الشخصية قدر المستطاع، وهي شخصية تتمتع بطابع فكاهي، تشع طاقة إيجابية لكل من حولها، وسعيدة جدا بالتعرف عليها على المستوى الشخصي.

* تقديم نماذج حقيقية خلال فترة زمينة قريبة، بالتوازي مع شغف المشاهدين لمعرفة تفاصيل أكثر عن أبطالهم، واظهار الحروب الشرسة التي كانت تدور في أكثر من بقعة داخل مصر، مع تسخير كافة العقبات من أجل خروج المسلسل في أبهى صورة، كلها عوامل جعلت منه ملحمة حقيقية سوف تخلدها السنوات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمير كرارة عن مسلسل الاختيار: زوجة وأبناء الشهيد منسي حضروا التصوير.. فيديو

الاختيار.. أمير كرارة: حصلت على تدريب مكثف في كتائب الصاعقة.. فيديو

عشماوي .. أحمد العوضي يعيد تجسيد الخيانة في الاختيار .. وأرامل الشهداء : مبسوطين بالمسلسل

أول تعليق من أرملة أحمد المنسي على تجسيد أمير كرارة شخصية الشهيد.. فيديو

صاحب رسالة نفسي ابقى زي منسي يتسبب في بكاء زوجة الشهيد وتقبل يده على الهواء.. فيديو

بكيت بشدة.. أول تصريح لزوجة منسي بعد مشاهد لحظة استشهاده في الاختيار

ترشيحاتنا

السر فى حفظ آخر 10 آيات من سورة الكهف يوم الجمعة

احذر.. السمنة تزيد أعراض كورونا 3 أضعاف

زوجة المنسي في الاختيار: أرملة الشهيد تتمتع بشخصية قوية.. كانت تعيش في قلق دائم ولم تظهر غير الصمود

باحثون: كورونا يتصرف بشكل مختلف عن الفيروسات الأخرى

حدث ليلًا: زيارة سلطان عمان ووزير خارجية قطر للكويت.. تنكيس العلم الأمريكي حدادا على ضحايا كورونا .. وأبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم

موعد عيد الفطر 2020 وغرة شهر شوال وأول أيام العيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنية بأملاح الأوكسالات.. احذر الإفراط في تناول الطماطم

أبرزها ممارسة الرياضة .. نصائح مهمة لتقوية المناعة لمواجهة كورونا

سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2020 .. صور