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زوجة الشهيد المنسي: أشكر المشاركين في مسلسل الاختيار وفخورة بصناع العمل

الخميس 21/مايو/2020 - 10:57 م
منار سليم، زوجة الشهيد
منار سليم، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى
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عادل نصار

قالت منار سليم، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى، إنها كل يوم تزداد فخرا، بما قدمه زوجها البطل وجميع الشهداء الذين قدموا أرواحهم، في سبيل الدفاع عن تراب الوطن.


وتابعت "منار سليم" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية: "كل يوم يزداد فخرى بأحمد وكل الشهداء.. بحس أنى مكنتش عارفه حاجة عن تضحيات الشهداء".

 

وأضافت أن صناع عمل مسلسل الاختيار والمشاركين به أبطال أيضًا، استطاعوا أن يقدموا عملا حاز على إعجاب المصريين بعدما وضح حجم التضحيات التي يقدمها الشهداء في سبيل الدفاع عن أرض الوطن".


وأردفت: "أبطال المسلسل عاوز أقول لهم أنتم أبطال من نوع آخر قمتم بكل جهد مشكور.. محدش فيكم قصر ..أنا فخورة بصناع العمل".

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