أحمد صلاح حسنى لـ ياسر جلال.. مبروك الفتونة يا معلم

وجه الفنان احمد صلاح حسنى رسالة للنجم ياسر جلال عبر حسابه على "انستجرام" بعد نجاح مسلسل الفتوة فى السباق الرمضانى.





مسلسل الفتوة الحلقة 29 يحدث ضجة ويتصدر جوجل.. إليك أهم أحداثه

ونشر أحمد صلاح حسنى صورة بصحبة النجم ياسر جلال وعلق "الكلام مش هيديك حقك انا كسبت اخ وصديق بجد من مسلسل الفتوة حبيبي وأخويا ياسر جلال بجد كنت سعيد بالعمل معاك ومع كل النجوم الكبار ويارب دائما حبايب وأخوات يا حسن يا جبالي ومبروك الفتونة يا معلم 😀😘 #مسلسل_الفتوه #ياسر_جلال".





شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الفتوة لياسر جلال عدة تطورات، أبرزها علم عزمي أبو شديد أن المعلمة أم أحمد "فريدة سيف النصر" تجهز عددًا كبيرًا من الرجال من أجل مساعدة حسن الجبالي للعودة إلى الجمالية، وهو ما رفض أن يسمعه عزمي أبو شديد، حيث قال لأحد الرجال إن حسن الجبالي توفي على يده، بينما طلب منه الرجل أن يتخذ حذره الشديد لما يتم التجهيز له في حجر كسر الفتوات.







وظهرت حسيبة "عايدة رياض" زوجة الفنان أحمد خليل والد ليل "مي عمر" وشقيقها عزمي "أحمد صلاح حسني"، التي اختفت بعدما قتلت أحباب والدة "ليل" لتقوم ليل بالانتقام منها والهجوم عليها فيتدخل عزمي ويحبس شقيقته ويعتدي عليها بالضرب.







وزار سيد اللبان، عزمي، فاستغاثت به "ليل" لينقذها من شقيقها عزمي وساومته على أن تعود إلى عصمته مقابل أن يقتل حسيبة.







مسلسل الفتوة يشارك في بطولته كل من مي عمر، ونجلاء بدر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وعبدالرحمن القليوبي، وأحلام الجريتلي، ومجدي فكري، وعادل الفار، وعايدة رياض، وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.





