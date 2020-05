أحمد صلاح حسنى لـ ياسر جلال.. مبروك الفتونة يا معلم

View this post on Instagram

الكلام مش هيديك حقك انا كسبت اخ وصديق بجد من مسلسل الفتوه حبيبي وأخويا ياسر جلال بجد كنت سعيد بالعمل معاك ومع كل النجوم الكبار ويارب دائما حبايب وأخوات يا حسن يا جبالي ومبروك الفتونه يا معلم 😀😘 #مسلسل_الفتوه #ياسر_جلال