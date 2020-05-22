الفتوة 29 يحدث ضجة.. الحلقة تتصدر جوجل بأكثر من 100 ألف عملية بحث

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول مسلسل الفتوة 29 ، لـ ياسر جلال ، قبل عرض الحلقة، نظرًا لتصاعد الأحداث بالحلقة السابقة من المسلسل ما جعل الجمهور في حالة اشتياق لما سوف يحدث في الحلقة القادمة، وجاء الفتوة 29 في صدارة قائمة البحث على محرك جوجل بأكثر من 100 ألف عملية بحث.





وتفاعل الكثير من النشطاء مع المسلسل وما سيتوقعونه في الفتوة 29 ، وتصدر هاشتاج المسلسل، قائمة البحث على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وتفاعل النشطاء مع المسلسل على باقي مواقع التواصل الاجتماعي.





شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الفتوة لياسر جلال عدة تطورات، أبرزها علم عزمي أبو شديد أن المعلمة أم أحمد "فريدة سيف النصر" تجهز عددًا كبيرًا من الرجال من أجل مساعدة حسن الجبالي للعودة إلى الجمالية، وهو ما رفض أن يسمعه عزمي أبو شديد، حيث قال لأحد الرجال إن حسن الجبالي توفي على يده، بينما طلب منه الرجل أن يتخذ حذره الشديد لما يتم التجهيز له في حجر كسر الفتوات.

وظهرت حسيبة " عايدة رياض" زوجة الفنان أحمد خليل والد ليل "مي عمر" وشقيقها عزمي "أحمد صلاح حسني"، التي اختفت بعدما قتلت أحباب والدة "ليل" لتقوم ليل بالانتقام منها والهجوم عليها فيتدخل عزمي ويحبس شقيقته ويعتدي عليها بالضرب.



