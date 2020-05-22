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فن

الفتوة 29 يحدث ضجة.. الحلقة تتصدر جوجل بأكثر من 100 ألف عملية بحث

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:15 م
مسلسل الفتوة
مسلسل الفتوة
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول مسلسل الفتوة 29، لـ ياسر جلال، قبل عرض الحلقة، نظرًا لتصاعد الأحداث بالحلقة السابقة من المسلسل ما جعل الجمهور في حالة اشتياق لما سوف يحدث في الحلقة القادمة، وجاء الفتوة 29 في صدارة قائمة البحث على محرك جوجل بأكثر من 100 ألف عملية بحث. 

وتفاعل الكثير من النشطاء مع المسلسل وما سيتوقعونه في الفتوة 29، وتصدر هاشتاج المسلسل، قائمة البحث على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وتفاعل النشطاء مع المسلسل على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. 

شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الفتوة لياسر جلال عدة تطورات، أبرزها علم عزمي أبو شديد أن المعلمة أم أحمد "فريدة سيف النصر" تجهز عددًا كبيرًا من الرجال من أجل مساعدة حسن الجبالي للعودة إلى الجمالية، وهو ما رفض أن يسمعه عزمي أبو شديد، حيث قال لأحد الرجال إن حسن الجبالي توفي على يده، بينما طلب منه الرجل أن يتخذ حذره الشديد لما يتم التجهيز له في حجر كسر الفتوات. 

وظهرت حسيبة "عايدة رياض" زوجة الفنان أحمد خليل والد ليل "مي عمر" وشقيقها عزمي "أحمد صلاح حسني"، التي اختفت بعدما قتلت أحباب والدة "ليل" لتقوم ليل بالانتقام منها والهجوم عليها فيتدخل عزمي ويحبس شقيقته ويعتدي عليها بالضرب.

وزار سيد اللبان، عزمي، فاستغاثت به "ليل" لينقذها من شقيقها عزمي وساومته على أن تعود إلى عصمته مقابل أن يقتل حسيبة. 

مسلسل الفتوة يشارك في بطولته كل من مي عمر، ونجلاء بدر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وعبدالرحمن القليوبي، وأحلام الجريتلي، ومجدي فكري، وعادل الفار، وعايدة رياض، وآخرون وهو من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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