لما كنا صغيرين الحلقة 29 .. ريهام حجاج تعترف بأسباب قتلها أصدقائها

عُرضت الحلقة 29 من مسلسل لما كنا صغيرين بطولة ريهام حجاج، ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني 2020.

وشهدت اعحداث الحلقة اعتراف دنيا " ريهام حجاج " برغبتها في ايذاء حسن لانه تسبب في منعها من الانجاب بخطة وضعها مع ممرضة انتحلت صفة ‏طبيبة اوهماها بأنها تعرضت للتسمم واعطياها ادوية ادت إلى تهتك الرحم









اما يحيى فاعترفت بانها أبلغت عنه لعلمها بخيانته لها مع نهى إلى جانب رغبة يحيى في إابات التهمة على حسن فوجدتها فرصة ‏مناسبة للتخلص منهم



اما المخدرات التي دستها دنيا ليحيى كانت عن طريق الاحتفاظ بالمخدرات الخاصة به على المدى الطويل كمااعترفت دنيا انها استخدمت ياسين في حبك قصصها اقرأ أيضا : لما كنا صغيرين الحلقة 28 .. ريهام حجاج تعترف بقتل نسرين أمين اما يحيى فاعترفت بانها أبلغت عنه لعلمها بخيانته لها مع نهى إلى جانب رغبة يحيى في إابات التهمة على حسن فوجدتها فرصة ‏مناسبة للتخلص منهماما المخدرات التي دستها دنيا ليحيى كانت عن طريق الاحتفاظ بالمخدرات الخاصة به على المدى الطويل كمااعترفت دنيا انها استخدمت ياسين في حبك قصصها





وعن وائل وقتله اعترفت بانه علم الحقيقة من خلال طاقم السكاكين الخاص بها والذي كانت تنقصه واحدة فربط بينها وبين السكين ‏المستخدمة في قتل نهى وواجهها بها وتنتهى الحلقة على وائل وهو يسال دنيا عندما قدمت غلى منزله "إيه جاية تقتليني أنا كمان"؟



