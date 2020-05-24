والدة الشهيد محمد إسماعيل: استقبلت اتصالات تعازي بعد عرض معركة البرث فى الاختيار









وأضافت زينب محمد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن قائد المدفعية كان كثيرًا يوجه الشكر إلى محمد بسبب شطارته وكفاءته العالية فى ضرب المدفعية.









وأشارت والدة الشهيد محمد صلاح إسماعيل، إلى أنه لم يكن لديها علم بأن ابنها يخدم فى سيناء غير يوم استشهاده ، مؤكدة أن محمد صلاح كان يحب الاحتفاظ بأسرار عمله .









وتابعت أن محمد صلاح مثال للشهامة والرجولة والتضحية يحتذى به، ولفتت إلى أنها لم تتحمل مشاهدة مسلسل الاختيار ، لذلك كانت تستمع إلى من قبل أبنائها وأقاربها . يحتذىولفتتأحداثهأبنائهاوأقاربها









وأكدت أنها استقبلت تعزيات ومكالمات كثيرة بعد عرض معركة البرث فى الحلقة الأخيرة لـ"لاختيار"، منوهة إلى أن المسلسل صور جزءا من كفاءة محمد وتضحياته.