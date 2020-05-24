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والدة الشهيد محمد إسماعيل: استقبلت اتصالات تعازي بعد عرض معركة البرث فى الاختيار

الأحد 24/مايو/2020 - 09:42 ص
الشهيد محمد صلاح
الشهيد محمد صلاح
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ريهام فيكتور
قالت زينب محمد، والدة الشهيد محمد صلاح إسماعيل، إن الشهيد منذ عام 2015 شارك فى العديد من المداهمات للقضاء على الإرهاب مع العقيد أحمد المنسى وغيره من القادة.


وأضافت زينب محمد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن قائد المدفعية كان كثيرًا يوجه الشكر إلى محمد بسبب شطارته وكفاءته العالية فى ضرب المدفعية.


وأشارت والدة الشهيد محمد صلاح إسماعيل، إلى أنه لم يكن لديها علم بأن ابنها يخدم فى سيناء غير يوم استشهاده، مؤكدة أن محمد صلاح كان يحب الاحتفاظ بأسرار عمله.


وتابعت أن محمد صلاح مثال للشهامة والرجولة والتضحية يحتذى به، ولفتت إلى أنها لم تتحمل مشاهدة مسلسل الاختيار، لذلك كانت تستمع إلى أحداثه من قبل أبنائها وأقاربها.


وأكدت أنها استقبلت تعزيات ومكالمات كثيرة بعد عرض معركة البرث فى الحلقة الأخيرة لـ"لاختيار"، منوهة إلى أن المسلسل صور جزءا من كفاءة محمد وتضحياته.
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