بعد نجاح الاختيار.. كريم فهمي: أمير كرارة ليه فضل كبير عليا

مش محتاج شهادتي فيك ، من اهم نجوم مصر و مبروك الف مبروك النجاح الرهيب لمسلسلك و مبروك لبيتر و لعوضي و باهر دويدار ، لما البني ادم بيتمني الخير للناس ربنا بيديله علي قد نيته و انت نضيف و محترم ، امير كان ليه فضل كبير بعد ربنا اني اعمل و نحب تاني ليه ، اخويا الكبير شكرا ❤️