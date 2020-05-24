بعد نجاح الاختيار.. كريم فهمي: أمير كرارة ليه فضل كبير عليا

مش محتاج شهادتي فيك ، من اهم نجوم مصر و مبروك الف مبروك النجاح الرهيب لمسلسلك و مبروك لبيتر و لـ العوضي و باهر دويدار ، لما البني ادم بيتمني الخير للناس ربنا بيديله علي قد نيته".

وتابع: "انت نضيف و محترم ، امير كان ليه فضل كبير بعد ربنا اني اعمل و نحب تاني ليه ، اخويا الكبير شكرا".





وتدور أحداث مسلسل الاختيار، حول قصة حياة واستشهاد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون، وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.