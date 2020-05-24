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قاتل الشهيد منسي بمسلسل الاختيار: الغاية تبرر الوسيلة.. فرصة ومسكت فيها.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 05:47 ص
الفنان محمد يوسف
الفنان محمد يوسف
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اسراء صبري
قال محمد يوسف، قاتل الشهيد المنسي  بمسلسل الاختيار، إنه يقدر ردود الأفعال المشاهدين بعد انتهاء المسلسل، معربا عن سعادته بالدور ووعي المصريين والحس الوطني لديهم.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "الحدث اليوم": احنا مبنسامحش في دم شهدائنا.. ردود الأفعال لم تقتصر على الكبار فقط، بل وصلت أيضا إلي الأطفال.. عندنا في كل بيت بطل صغير..حاجه تفرح.

وأردف: انا اسف على قساوة الدور.. بس الغاية تبرر الوسيلة.. وكان لازم حد يعمل الدور دا ويبقي بالشكل دا عشان تصبح الصورة كامله لدي الجميع.

وأوضح أنه تلقي ردود أفعال مختلفة، قائلا: الناس كانت بتقولي انت ازاي جالك قلب تعمل كدا.. مليكه بنتي خاصمتني بعد المسلسل دا وقالتلي انت ليه طلعت مع الناس الوحشين".

وأشار إلى أنه كان خريج معهد فنون مسرحية وشارك مع الفنان نور الشريف في مسلسل الدالي.. مضيفا: "مسلسل الاختيار جالي فرصه ومسكت فيها".

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