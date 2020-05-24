AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مرتضى منصور: مسلسل الاختيار أحدث زلزالا.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 04:35 ص
المستشار مرتضى منصور
المستشار مرتضى منصور
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن مسلسل الاختيار أحدث زلزالا ولفت إنتباه جيلا كان يحتاج ليعرف ماذا يحدث في سيناء، متابعا أن شباب كثير كان في غيبوبة وفاق الان والمنسي أصبح نموذج مشرف  يحتذى به.

وأضاف "مرتضى منصور" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" الماذاع على قناة "صدى البلد": أن كل خائن سيكون جزاءه مثل الارهابي هشام عشماوي وهؤلاء يعرفون مصيرهم.

وتساءل رئيس نادي الزمالك: "من منح الجماعات الإرهابية تفويضا ليحكموا على الناس بالكفر، مؤكدا أن الإسلام لم يكن أبدا دين عنف.


وشدد على أن الجيش المصري لا يقبل الهزيمة ولا يترك حقه أبدأ، مناشدا الشعب المصري بالالتفاف حول الجيش المصري لان هدفه الأول حماية الشعب واستقرار الوطن.


وأوضح أن مسلسل الاختيار وفيلم الممر جعلوا الجماعات الارهابية في ارتباك شديد وما حدث ملحمة واقعية، متسائلا أين كانت حقوق الإنسان من إعدام صدام حسين على الهواء صباح يوم عيد الأضحى وهو لم يخون وطنه؟.


وأشار إلى أنه لا اعتقد ان الدوري سيعود بسبب أزمة كورونا، مضيفا أنه الدولة يجب ان تخفض أسعار الكمامات للمواطنين لكي يستطيع البسطاء شراءها، مطالبا الجميع بالالتزام لاننا في معركة كبيرة جدا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل الاختيار الحلقة 2.. هشام عشماوي يسافر تركيا والمنسي يسعى للثأر

مسلسل الاختيار الحلقة 3.. هشام عشماوي يلتحق بالجماعات الإرهابية والمنسي يسجل بطولته

أخبار الفن.. فبركة حلقة ياسمين صبرى.. ورسالة محرجة لـ ياسمين عبد العزيز بسبب العوضي

آخر أخبار مسلسل الاختيار.. أمير كرارة : المنسي لا ينسى

برلماني: مسلسل "الاختيار" خطوة استباقية لصفع الجماعات الإرهابية

مرتضى منصور: ببكي كل يوم عند مشاهدتي لمسلسل الاختيار

ترشيحاتنا

وصلة ضحك على الهواء بين مرتضى منصور وأحمد موسى بسبب لافتة نادي القرن.. فيديو

ماهو الفرق بين خاصية سحب الهواء وتدويره ؟

بلاش تجمعات.. تحذير من منظمة الصحة العالمية بشأن التعامل خلال عيد الفطر

صفية العمرى تهنئ محمد رمضان على نجاح البرنس

الرئيس السيسي يقدم هدية للطبيب كفيف كورونا.. شاهد

اخبار الفن .. حذف مشهد من استشهاد أحمد منسى .. شهيرة تثير الجدل بسبب محمود ياسين .. وإعدام فتحى وزواج رضوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهر عسل في حجر كورونا.. زوجان مصريان محتجزان في المالديف.. صور

سهل وبسيط.. طريقة عمل كوكيز قطع الشوكولاتة للشيف أحمد عادل

حكاية أكلة.. الباهية من طعام الخدم إلى الكبسة أشهر وجبة فى الدول العربية