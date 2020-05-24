مرتضى منصور: مسلسل الاختيار أحدث زلزالا.. فيديو

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن مسلسل الاختيار أحدث زلزالا ولفت إنتباه جيلا كان يحتاج ليعرف ماذا يحدث في سيناء، متابعا أن شباب كثير كان في غيبوبة وفاق الان والمنسي أصبح نموذج مشرف يحتذى به.





وأضاف " مرتضى منصور " خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" الماذاع على قناة "صدى البلد": أن كل خائن سيكون جزاءه مثل الارهابي هشام عشماوي وهؤلاء يعرفون مصيرهم.





لم يكن أبدا دين عنف. وتساءل رئيس نادي الزمالك : "من منح الجماعات الإرهابية تفويضا ليحكموا على الناس بالكفر، مؤكدا أن الإسلام









وشدد على أن الجيش المصري لا يقبل الهزيمة ولا يترك حقه أبدأ، مناشدا الشعب المصري بالالتفاف حول الجيش المصري لان هدفه الأول حماية الشعب واستقرار الوطن.









وأوضح أن مسلسل الاختيار وفيلم الممر جعلوا الجماعات الارهابية في ارتباك شديد وما حدث ملحمة واقعية، متسائلا أين كانت حقوق الإنسان من إعدام صدام حسين على الهواء صباح يوم عيد الأضحى وهو لم يخون وطنه؟.









وأشار إلى أنه لا اعتقد ان الدوري سيعود بسبب أزمة كورونا، مضيفا أنه الدولة يجب ان تخفض أسعار الكمامات للمواطنين لكي يستطيع البسطاء شراءها، مطالبا الجميع بالالتزام لاننا في معركة كبيرة جدا.