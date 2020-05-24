مرتضى منصور: إزالة الشعار من لافتة الزمالك نادي القرن الحقيقي بعد العيد.. فيديو

الزمالك نادي القرن الحقيقي. وجه الإعلامي أحمد موسى تساؤلا لـ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشأن عقوبة الإتحاد الأفريقي على النادي بخوص اللافتة التي وضعت على سور النادي مكتوب عليها





ورد مرتضى منصور قائلا: "لم أشتم الاتحاد الافريقي.. كلموني قالولي شيل الشعار وبعد العيد سيتم إزالة اللافتة".





وقال المستشار مرتضى منصو ر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" : "متدخلنيش في قضية نادي القرن واحنا بنتكلم عن مصر دلوقتي الأهلي والزمالك واللي عمل الشعار غلط وهيتحاسب".





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وطالب رئيس نادي الزمالك أحمد موسى بإزالة الصورة وعدم عرضها على الشاشة على الهواء، مرددا: ""شيل بقى اللافتة دي بعد اذنك علشان أعرف اكلمك علشان بحب أشوفك، ومش عايزين نحولها أهلى وزمالك".





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وأضاف مرتضى منصور: "مكنتش حابب اتكلم في الموضوع ده لانه النادي الأهلي كاتب على لافته أنه نادي القرن الحقيقي، ومش عايزين نخرج عن الموضوع والأفضل نتكلم عن أزمة كورونا".