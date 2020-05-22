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رياضة

بعد إصابته بـ كورونا.. مرتضى منصور يتدخل لحل أزمة لاعب الزمالك السابق

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:06 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
أكد أحمد عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه على تواصل دائم مع اللاعب شعبان عبد الوهاب نجم الفريق السابق في كرة السلة، بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال عبدالفتاح إن حالة عبدالوهاب كانت مستقرة لكنها تدهورت فجاة، ليقوم على الفور بإجراء اتصال هاتفي بالمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والذي قام بدوره بإجراء اتصالات مكثفة مع مسئولي وزارة الصحة، من أجل إلحاق اللاعب باحد مستشفيات العزل لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل أحمد جلال إبراهيم ، نائب ريس النادي بكابتن شعبان عبدالوهاب للاطمئنان على حالته الصحية ، والتأكيد له أن النادي يقف بجانبه في تلك الأزمة الصعبة مع المرض.

والتقط شعبان عبدالوهاب نجم كرة السلة السابق لنادي الزمالك العدوى أثناء تواجده في شركة بتروجيت بحسب زوجة اللاعب.

ويتمنى نادي الزمالك للاعبه الشفاء العاجل و تجاوز تلك المحنة الصعبة مع المرض.
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