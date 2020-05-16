أحمد جلال إبراهيم رئيساً للجنة المطالبة باستعادة الزمالك لقب نادي القرن

للمطالبة بالحصول على لقب نادي القرن الإفريقي الذي كان تم منحه للغريم التقليدي الأهلي قبل سنوات طويلة.





وتتكون اللجنة من 4 أعضاء بمجلس إدارة نادي الزمالك هم أحمد جلال، وهاني زادة، وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى، على أن يشرف على اللجنة بشكل مباشر مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.







واكد المصدر أن اللجنة بصدد تجميع كل المستندات الخاصة بالقضية، مع إرفاق نسخ من اللوائح والنتائج والبطولات التي أمتلكها الفريق الأبيض في سجل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قبل إرسالها إلى “كاس” مع الاستعانة ببعض الخبراء في لوائح كرة القدم سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذلك خبراء في الكاف والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في محاولة لاستعادة اللقب.







ويعتمد مجلس إدارة القلعه البيضاءفي هذه القضية على تصريحات بعض المسئولين التي أدلوا بها سابقًا، و سيتم الاستناد إلى قيام المكتب التنفيذي بالكاف وقتها بمخاطبة الأندية لإعلامهم بتعديل اللوائح من عدمه

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قرار مجلس إدارة النادى بتولي المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي الأبيض رئاسة اللجنة المكلفة بإعداد ملف لتقديمه إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس”