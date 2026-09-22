قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس السعودية.. أمطار وسيول ورياح في جازان وعسير ومكة والمدينة
دعاء تيسير الأمور المعطلة .. ردده يفرج الله همك ويريح بالك
عميد طب الزقازيق يستقبل وفد جامعة توياما اليابانية بمشاركة السفير الياباني
مصر تدعو لإقامة نظام دولي أكثر عدالة وتوازنًا يستجيب لاحتياجات الدول النامية
فضل سورة القلم.. 10 جوائز ربانية في الدنيا والآخرة تجعلك تحرص عليها
متحدث الحرس الثوري: بدء عملية تفكيك غواصة أمريكية مسيّرة
وزير الدفاع القبرصي يشيد بدور مصر المحوري في مواجهة الهجرة غير الشرعية
مدبولي يلقي كلمة في اجتماع القادة من أجل العمل متعدد الأطراف في نيويورك
مدبولي يجدد تأكيد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل
المجال العسكري والدفاعي.. الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع اليوناني
لترسيخ الأمن والاستقرار.. الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع بجمهورية قبرص
الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بعد 13 عامًا من الواقعة.. إنهاء حياة شاب في خصومة ثأرية بأسيوط

جثة
جثة
إيهاب عمر

لقي شخص مصرعه بطلق ناري، على إثر خصومة ثأرية سابقة مع عائلة أخرى بقرية جزيرة مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وتم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإطلاق أعيرة نارية بقرية جزيرة التابعة لمركز ساحل سليم، مما أسفر عن مصرع شخص.

 وعلى الفور، انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة و سيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع شاب يدعى" محمد . ع "، 28 عامًا، بطلق ناري، إثر خصومة ثأرية سابقة.

وأفادت التحريات والمعلومات الأولية بوجود خصومة ثأرية منذ عام 2013 بين عائلة الشاب المتوفى «الناحل» وعائلة تُدعى «القوابة»، من ناحية قرية المعونة التابعة لدائرة المركز.

وأوضحت التحريات الأولية عقب خروج المجنى عليه من السجن  منذ أيام  بعض أفراد العائلة الأخرى ترصدوا للشاب، وأطلقوا عليه عدة أعيرة نارية، ما أسفر عن مقتله، على خلفية الخصومة الثأرية بين العائلتين.

وعلى الفور، طوقت قوات الأمن المنطقة، وفرضت كردونًا أمنيًا، وتمكنت من السيطرة على الوضع وضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

خصومة ثأرية مركز ساحل سليم أسيوط الجثمان مشرحة المستشفى إطلاق أعيرة نارية مصرع شخص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء.. كم يصل سعر الكيلو؟

وزارة التعليم العالي

ظهرت الآن.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وSTEM ومدارس النيل

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها

صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. الإفتاء: أمامك خياران كي لا تضيع الفريضة

مكاسب قوية للذهب في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري

رغم تراجع اليوم.. مكاسب قوية للذهب في مصر وعيار 21 يرتفع 110 جنيهات خلال سبتمبر

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

جزء من الواقعة

قبل رفع الحذاء.. فيديو يرصد مشادة رئيس قسم بمعهد الكبد بالمنوفية مع ممرضة

صندوق النقد

صندوق النقد: الاقتصاد المصري أكثر قوة في مواجهة صدمات المنطقة.. والإصلاحات تعزز النمو

زهران ممداني وترامب

ترامب يدخل معقل ممداني.. لقاء مفاجئ خلف أبواب قصر جرايسي وتعليق على مقاطعة الإعلام

ترشيحاتنا

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها مع ابنتها هنا

مصطفى كامل

مصطفى كامل يرد بقوة على أزمة تكريم هاني شاكر فى تونس

مروة عبد المنعم

مروة عبد المنعم: بربي أولادي بالشبشب.. ومش عايزة أكرر غلطة أمي معايا

بالصور

عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة

عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة
عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة
عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة

البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه

البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه
البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه
البشاميل بيطلع كتل؟ 7 أخطاء بتبوظ قوامه وطريقة إنقاذه

مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة واحذر هذا الخطأ

مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة أو قللها واحذر هذا الخطأ
مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة أو قللها واحذر هذا الخطأ
مريض تليف الرئة.. 7 أطعمة ممنوعة أو قللها واحذر هذا الخطأ

طريقة عمل البطاطس بالثوم والجبنة.. أكلة سهلة بطعم شهي

طريقة عمل البطاطس بالثوم والجبنة.. أكلة سهلة بطعم شهي
طريقة عمل البطاطس بالثوم والجبنة.. أكلة سهلة بطعم شهي
طريقة عمل البطاطس بالثوم والجبنة.. أكلة سهلة بطعم شهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد