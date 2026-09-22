بعد 13 عامًا من الواقعة.. إنهاء حياة شاب في خصومة ثأرية بأسيوط

لقي شخص مصرعه بطلق ناري، على إثر خصومة ثأرية سابقة مع عائلة أخرى بقرية جزيرة مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وتم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإطلاق أعيرة نارية بقرية جزيرة التابعة لمركز ساحل سليم، مما أسفر عن مصرع شخص.

وعلى الفور، انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة و سيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع شاب يدعى" محمد . ع "، 28 عامًا، بطلق ناري، إثر خصومة ثأرية سابقة.

وأفادت التحريات والمعلومات الأولية بوجود خصومة ثأرية منذ عام 2013 بين عائلة الشاب المتوفى «الناحل» وعائلة تُدعى «القوابة»، من ناحية قرية المعونة التابعة لدائرة المركز.

وأوضحت التحريات الأولية عقب خروج المجنى عليه من السجن منذ أيام بعض أفراد العائلة الأخرى ترصدوا للشاب، وأطلقوا عليه عدة أعيرة نارية، ما أسفر عن مقتله، على خلفية الخصومة الثأرية بين العائلتين.

وعلى الفور، طوقت قوات الأمن المنطقة، وفرضت كردونًا أمنيًا، وتمكنت من السيطرة على الوضع وضبط المتهمين بارتكاب الواقعة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، ووضعه تحت تصرف النيابة العامة والطب الشرعي، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.