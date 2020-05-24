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توك شو

مرتضي منصور عن ثاني إصابة بـ كورونا داخل الزمالك: الميكروب بيلطش في الكل.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 02:18 ص
المستشارمرتضى منصور
المستشارمرتضى منصور
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اسراء صبري
قال مرتضى منصور، إن هناك إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل نادي الزمالك، للاعب سابق كان أطول لاعب سلة في مصر.


وأضاف مرتضى منصور، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج" علي مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي" أحمد موسى"، أن وزيرا الصحة والرياضة تعاملا مع الحالة، وتم نقل اللاعب إلى مستشفى هليوبوليس.

وأكد مرتضى منصور أنه يتابع حالة اللاعب، متابعا: دي تاني حالة بعد شقيق محامي في الإدارة القانونية، ووقتها قلنا الإدارة كلها مصابة".

وأوضح: القصة مش دوري وسلة وطايرة.. القصة أننا خايفين على الناس".

وأختتم قائلا: الميكروب بيلطش في الكل.. ودا إبتلاء من ربنا.. وأن شاء الله نعدي الإيام دي على خير".
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