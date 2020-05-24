مرتضي منصور عن ثاني إصابة بـ كورونا داخل الزمالك: الميكروب بيلطش في الكل.. فيديو

أبرز أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الشرطة لن تسمح بمغادرة 150 مواطنا عائدين من السعودية.. رسالة مؤثر من والدة الشهيد محمد صلاح.. ومشادة بين مرتضى منصور ومحامي رامز جلال