أحمد موسى: هشام عشماوي سلم العناصر الإرهابية تسليم أهالي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي هشام عشماوي سلم العناصر الإرهابية في الداخل والخارج تسليم اهالي للسلطات المصرية بعد إلقاء القبض عليه.



وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": أيدي العناصر الإرهابية ملطخة بدماء المصريين وحق شهداء مصر لن يضيع ".





وتابع احمد موسى: "الإرهابى هشام عشماوي وأمثاله يضحكون على الشباب بأفكار متطرفة وهم لا يقتنعون بها على الإطلاق".





واستطرد أحمد موسى: " يتم تلقين العناصر الإرهابية ضرورة تنفيذ عمليات انتحارية للفوز بالحور العين.. لماذا لم يفجر هشام عشماوي نفسه بالحزام الناسف الذي كان يرتديه يوم إلقاء القبض عليه".





وأردف أحمد موسى: "أرجل العناصر الإرهابية بتخبط في بعض وهناك حالة من الهلع وسط العناصر الإرهابية بعد عرض صور الإرهابي المعدوم".