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أحمد موسى: هشام عشماوي سلم العناصر الإرهابية تسليم أهالي

الأحد 24/مايو/2020 - 12:02 ص
الارهابي هشام عشماوي
الارهابي هشام عشماوي
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي هشام عشماوي سلم العناصر الإرهابية في الداخل والخارج تسليم اهالي للسلطات المصرية بعد إلقاء القبض عليه. 

وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": أيدي العناصر الإرهابية ملطخة بدماء المصريين وحق شهداء مصر لن يضيع".

وتابع احمد موسى: "الإرهابى هشام عشماوي وأمثاله يضحكون على الشباب بأفكار متطرفة وهم لا يقتنعون بها على الإطلاق".

واستطرد أحمد موسى: "يتم تلقين العناصر الإرهابية ضرورة تنفيذ عمليات انتحارية  للفوز بالحور العين.. لماذا لم يفجر هشام عشماوي نفسه بالحزام الناسف الذي كان يرتديه يوم إلقاء القبض عليه".

وأردف أحمد موسى: "أرجل العناصر الإرهابية بتخبط في بعض وهناك حالة من الهلع وسط العناصر الإرهابية بعد عرض صور الإرهابي المعدوم". 
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