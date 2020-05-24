أحمد السقا: نيتي كانت خالصة لله وأنا بعمل مشهد الاختيار.. فيديو

على المشهد القصير الى قام به خلال مسلسل الإختيار والذى لاقي ردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يهتم بالأعمال الوطنية منذ صغره. قال الفنان أحمد السقا، تعليقا





وأضاف السقا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إن مشهده فى مسلسل الاختيار له معزة خاصة جدًا لديه، كونه يعكس القضية التى يتمسك بها فى مواجهة الأفكار الظلامية وتوضيح صحيح الدين.





ونوه السقا إلى أنه خصص قناة على اليوتيوب من أجل توعية الأطفال من خطورة الأفكار التكفيرية، متابعا: "هوجها للأطفال مواليد 2011 لأنهم شافوا سواد.. ستظل مصر يحفظها الله خير الحافظين".





وأشار إلى أنه قام بتمثيل المشهد الذى يتضمن حوار بينه وبين الإرهابى هشام عشماوى، بمسلسل الاختيار، بعد 48 ساعة من إجراء عملية جراحية.





وأوضح أنه مهموم بالأعمال الوطنية منذ صغره، مردفا: "أنا من الجيل اللى تأثر بفيلم الرصاصة لا تزال فى جيبى.. أقسم بالله نيتى كانت خالصة لله سبحانه وتعالى وأنا بعمل المشهد".