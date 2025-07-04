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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعاون بين جامعة عين شمس و الرعاية الصحية في الخدمات الطبية والتدريب

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إطار التعاون الاستراتيجي بين جامعة عين شمس و الهيئة العامة للرعاية الصحية، وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس و الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، ، مذكرة تفاهم، وذلك بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن مذكرة التفاهم بين الجانبين تأتي في إطار تعزيز التكامل في مجالات الرعاية الصحية والتدريب الإكلينيكي، إلى جانب دعم البحث العلمي وتعزيز نظم المعلومات الصحية

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية: أنه بموجب مذكرة التفاهم مع جامعة عين شمس يتم الاستعانة بخبرات أساتذة الجامعة في تطوير الخدمات الطبية ومأسسة التدريب إلى جانب التعليم الطبي المستمر ودعم تقنيات التحول الرقمي فضلًا عن خدمات الاستشارات عن بُعد التي تأتي في صدارة مجالات التعاون مع الجامعة.

وثمَّن رئيس هيئة الرعاية الصحية التعاون المثمر مع جامعة عين شمس، مؤكدًا إيمانه التام بأهمية تكامل مؤسسات الدولة العلاجية والتعليمية والبحثية، بما يسهم في بناء نظام صحي جديد متطور ومستدام، وهو ما يستدعي تضافر الجهود بين الجهات الأكاديمية والبحثية ومقدمي الخدمات الصحية، بما يضمن الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتعزيز قدرات الكوادر الطبية، ودعم الابتكار والبحث العلمي في المجالات ذات الأولوية.

ومن جانبه، قال الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس: "شراكتنا مع هيئة الرعاية الصحية امتداد لدور الجامعة في دعم أولويات الدولة الصحية والتحول الرقمي الشامل" مؤكدًا السعي الدائم للجامعة لدعم جهود الدولة التنموية لا سيّما في منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يحظى بأولوية قصوى.

مشيرًا أن مذكرة التفاهم تتيح لأول مرة بناء نظام للبحث والتطوير الطبي داخل مستشفيات هيئة الرعاية، وأكد "نسخر إمكانياتنا لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق الاستفادة التطبيقية للخبرات الاكاديمية والبحثية"، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتوفير الاستشارات العلمية، والمشاركة الفاعلة في تطوير الخدمات الصحية الرقمية، وإجراء أبحاث تطبيقية مشتركة في المجالات ذات الأولوية.

هذا، وقد شهد مراسم توقيع البروتوكول كل من، الدكتور فريد محرم، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية وعميد كلية التجارة جامعة عين شمس، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور وائل عمران، مستشار رئيس الهيئة لشؤون الإمداد ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية،الدكتور أحمد البرعي، مساعد المدير التنفيذي للشؤون الفنية والمتابعة ومدير عام شؤون مكتب المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور محمد السنافيري، مساعد المدير التنفيذي لشئون تطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات، الدكتور أحمد دنقل، مدير عام الإدارة العامة لرضاء المنتفعين، محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة القانونية.

جامعة عين شمس الهيئة العامة للرعاية الصحية رئيس جامعة عين شمس رئيس هيئة الرعاية الصحية

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