إنشاء لوحة توزيع كهرباء جديدة بتقسيم 15 مايو في سفاجا

بدأت مدينة سفاجا تنفيذ أعمال إنشاء لوحة توزيع الكهرباء بمنطقة تقسيم 15 مايو، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار توجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بدعم مشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين.

ويستهدف المشروع تدعيم ورفع كفاءة منظومة الكهرباء بمنطقة تقسيم 15 مايو، بما يتناسب مع احتياجات التوسع العمراني والتنمية التي تشهدها المدينة، ويسهم في تعزيز استقرار وانتظام التيار الكهربائي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالي.

وتُنفذ الأعمال تحت متابعة وإشراف اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، وفق الخطط والمواصفات الفنية المعتمدة، مع استمرار المتابعة الميدانية لمراحل التنفيذ والتأكد من الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وجودة الأعمال.

وأكد رئيس مدينة سفاجا أن إنشاء لوحة التوزيع الجديدة يمثل خطوة مهمة ضمن خطة تطوير البنية التحتية بالمدينة، مشيرًا إلى استمرار متابعة مشروعات الخدمات الأساسية بمختلف المناطق، بما يدعم خطط التنمية ويحسن جودة الحياة للمواطنين.