شاهد .. لحظة الإفراج عن 5532 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر

قام قطاع السجون بوزارة الداخلية بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية.





وذلك لتحديد مستحقى الإفراج، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 5532 نزيل .





يأتى ذلك إستمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.





، و تنفيذًا لقرارى رئيس الجمهورية رقمى (231 - 232) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2020.



