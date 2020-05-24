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حوادث

شاهد .. لحظة الإفراج عن 5532 من نزلاء السجون بمناسبة عيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 06:15 م
الافراج عن بعض نزلاء
الافراج عن بعض نزلاء السجون
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مصطفى الرماح - محمد صبري
قام قطاع السجون بوزارة الداخلية بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية.

وذلك لتحديد مستحقى الإفراج،  حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 5532 نزيل .

يأتى ذلك إستمرارًا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

، وتنفيذًا لقرارى رئيس الجمهورية رقمى (231 - 232) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2020.

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