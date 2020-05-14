شاهد .. تطهير السجون وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية

واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى لكافة المنشآت الشرطية وأقسام ومراكز الشرطة والسجون على مستوى الجمهورية وفق البرنامج الزمنى المعد والذى يهدف إلى إجراء عملية مسح دورية تشمل كافة مرافق وزارة الداخلية.
حيث تم تجهيز أطقم الطب الوقائى بأحدث أجهزة التعقيم والتطهير توازيًا مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتدابير اللازمة للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير والتى من شأنها حفظ سلامتهم، وذلك من خلال أطقم الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة، وفى إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها لتطهير وتعقيم كافة المنشآت الشرطية لحماية المترددين عليها من تداعيات ذلك الفيروس المستجد.
وتهدف أعمال التطهير والتعقيم إلى توفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس.
تأتى تلك الإجراءات الإحترازية والوقائية تنفيذًا للتوجيهات والتعليمات بإعطاء الأولوية لسلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول فى إطار الإدارة الناجحة للدولة المصرية لتداعيات فيروس "كورونا" المستجد.
وذلك إتساقًا مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة الهادفة بكافة محاورها إلى تنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات إنتشار فيروس "كورونا" المستجد، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة المنشآت الشرطية وأقسام ومراكز الشرطة وكذا السجون لحماية نزلائها من خلال إستمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائى داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع.