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فن

محمد ممدوح ينفعل بسبب الجدال بين إصابة الفنانة رجاء الجداوى ووفاة طبيب بفيروس كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:49 م
الفنان محمد ممدوح
الفنان محمد ممدوح
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مريم عزت
نشر الفنان محمد ممدوح  عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة للفنانة رجاء الجداوى , وذلك بعد الجدل الكبير الذى حدث على السوشيال ميديا بعد وفاة طبيب مصابا بفيروس كورونا . 

علق محمد ممدوح , على الصورة قائلا : أستاذة رجاء الجداوي من أطيب وأنضف الناس اللي اتعاملت معاها في حياتي وأظن إن كلنا متفقين على ده، لاني عمري ما شفت حد زعل منها أو هاجمها..

 فا ماظنش برضه إن لو كان لقدر الله جرالها حاجة وهي في بيتها بسبب تقصير في الإجراءات كنت هتكون مبسوط ساعتها، بالعكس كانت الدنيا هتقوم مش هتقعد وكنتوا هتغضبوا اكتر من دلوقتي بكتير وأنا واثق من ده.. 

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وأضاف الى حديثة ,  و ده مش مبرر أبدا للتقصير اللي حصل مع الدكتور وليد الله يرحمه وباقي الدكاترة اللي نحتسبهم عند الله شهداء بإذن الله، اللي فقدوا حياتهم أثناء تقضية واجبهم تجاهنا وتجاه بلدهم..

 فا اللي احنا المفروض نعمله ايه دلوقتي؟ ندعى لأستاذة رجاء إن ربنا يشفيها ويقومهالنا بالسلامة وندعى لشهدائنا من الأطباء ربنا يسكنهم فسيح جناته ويصبر ذويهم ونطالب وزارة الصحة بتطبيق أعلى معايير الوقاية والسلامة على أطبائنا في الصفوف الأولى لأن هما في البداية بشر وقرروا يضحوا بنفسهم عشان كل واحد فينا وكمان لانهم سبيلنا الوحيد للمرور بالازمة دي

وحاجة كمان . ياريت نبطل نمشي ورا الإشاعات ومش أي خبر نقابله نصدقه.. حفظ الله مصر بأطبائها وجيشها وشعبها بجميع فئاته وأطيافه على حد سواء.


ظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين علي قاسم، وأسماء جلال، بالإضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، محمود قابيل».

وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية وتدور أحداثه حول امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوسطة.

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مقربة لـ"صدى البلد" أنهم اكتشفوا الإصابة أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.
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استاذة رجاء الجداوي من اطيب وانضف الناس اللي اتعاملت معاها في حياتي واظن ان كلنا متفقين على ده، لاني عمري ما شفت حد زعل منها او هاجمها.. فا ماظنش برضه ان لو كان لقدر الله جرالها حاجة وهي في بيتها بسبب تقصير في الاجراءات كنت هتكون مبسوط ساعتها، بالعكس كانت الدنيا هتقوم مش هتقعد وكنتوا هتغضبوا اكتر من دلوقتي بكتير وانا واثق من ده.. و ده مش مبرر ابدا للتقصير اللي حصل مع الدكتور وليد الله يرحمه وباقي الدكاترة اللي نحتسبهم عند الله شهداء باذن الله، اللي فقدوا حياتهم اثناء تقضية واجبهم تجاهنا وتجاه بلدهم.. فا اللي احنا المفروض نعمله ايه دلوقتي؟ ندعى لاستاذة رجاء ان ربنا يشفيها ويقومهالنا بالسلامة وندعى لشهداءنا من الاطباء ربنا يسكنهم فسيح جناته ويصبر ذويهم ونطالب وزارة الصحة بتطبيق اعلى معايير الوقاية والسلامة على اطباءنا في الصفوف الاولى لان هما في البداية بشر وقرروا يضحوا بنفسهم عشان كل واحد فينا وكمان لانهم سبيلنا الوحيد للمرور بالازمة دي و حاجة كما.. ياريت نبطل نمشي ورا الاشاعات ومش اي خبر نقابله نصدقه.. حفظ الله مصر بأطباءها وجيشها وشعبها بجميع فئاته واطيافه على حد سواء. #رجاء_الجداوي #نقابة_الاطباء

A post shared by Mohamed Mamdouh (@mohamedmamdouhofficial_) on

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