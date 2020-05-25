محمد ممدوح ينفعل بسبب الجدال بين إصابة الفنانة رجاء الجداوى ووفاة طبيب بفيروس كورونا





علق محمد ممدوح , على الصورة قائلا : أستاذة رجاء الجداوي من أطيب وأنضف الناس اللي اتعاملت معاها في حياتي وأظن إن كلنا متفقين على ده، لاني عمري ما شفت حد زعل منها أو هاجمها..





فا ماظنش برضه إن لو كان لقدر الله جرالها حاجة وهي في بيتها بسبب تقصير في الإجراءات كنت هتكون مبسوط ساعتها، بالعكس كانت الدنيا هتقوم مش هتقعد وكنتوا هتغضبوا اكتر من دلوقتي بكتير وأنا واثق من ده..





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وأضاف الى حديثة , و ده مش مبرر أبدا للتقصير اللي حصل مع الدكتور وليد الله يرحمه وباقي الدكاترة اللي نحتسبهم عند الله شهداء بإذن الله، اللي فقدوا حياتهم أثناء تقضية واجبهم تجاهنا وتجاه بلدهم..





فا اللي احنا المفروض نعمله ايه دلوقتي؟ ندعى لأستاذة رجاء إن ربنا يشفيها ويقومهالنا بالسلامة وندعى لشهدائنا من الأطباء ربنا يسكنهم فسيح جناته ويصبر ذويهم ونطالب وزارة الصحة بتطبيق أعلى معايير الوقاية والسلامة على أطبائنا في الصفوف الأولى لأن هما في البداية بشر وقرروا يضحوا بنفسهم عشان كل واحد فينا وكمان لانهم سبيلنا الوحيد للمرور بالازمة دي













ظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين علي قاسم، وأسماء جلال، بالإضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، محمود قابيل».

وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مقربة لـ"صدى البلد" أنهم اكتشفوا الإصابة أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.