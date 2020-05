محمد ممدوح ينفعل بسبب الجدال بين إصابة الفنانة رجاء الجداوى ووفاة طبيب بفيروس كورونا

View this post on Instagram

استاذة رجاء الجداوي من اطيب وانضف الناس اللي اتعاملت معاها في حياتي واظن ان كلنا متفقين على ده، لاني عمري ما شفت حد زعل منها او هاجمها.. فا ماظنش برضه ان لو كان لقدر الله جرالها حاجة وهي في بيتها بسبب تقصير في الاجراءات كنت هتكون مبسوط ساعتها، بالعكس كانت الدنيا هتقوم مش هتقعد وكنتوا هتغضبوا اكتر من دلوقتي بكتير وانا واثق من ده.. و ده مش مبرر ابدا للتقصير اللي حصل مع الدكتور وليد الله يرحمه وباقي الدكاترة اللي نحتسبهم عند الله شهداء باذن الله، اللي فقدوا حياتهم اثناء تقضية واجبهم تجاهنا وتجاه بلدهم.. فا اللي احنا المفروض نعمله ايه دلوقتي؟ ندعى لاستاذة رجاء ان ربنا يشفيها ويقومهالنا بالسلامة وندعى لشهداءنا من الاطباء ربنا يسكنهم فسيح جناته ويصبر ذويهم ونطالب وزارة الصحة بتطبيق اعلى معايير الوقاية والسلامة على اطباءنا في الصفوف الاولى لان هما في البداية بشر وقرروا يضحوا بنفسهم عشان كل واحد فينا وكمان لانهم سبيلنا الوحيد للمرور بالازمة دي و حاجة كما.. ياريت نبطل نمشي ورا الاشاعات ومش اي خبر نقابله نصدقه.. حفظ الله مصر بأطباءها وجيشها وشعبها بجميع فئاته واطيافه على حد سواء. #رجاء_الجداوي #نقابة_الاطباء