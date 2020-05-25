أهم الأخبار.. يسرا تبكي على الهواء.. استشهاد طبيب في حميات إمبابة..ورجاء الجداوي تعلق على إصابتها بكورونا

طمأنت الفنانة رجاء الجداوي، جمهورها من خلال رسالة أرسلتها إليهم، عن طريق الأعلامية بوسي شلبي، وذلك بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
تعرضت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، لموقف صعب، عقب تعرض مبنى البرلمان لهزة أرضية أثناء إجراءها حوار على الهواء مباشرة.
أعلن مصدر طبي، عن استشهاد الطبيب محمد عبدالباسط الجابري، من قوات جيش مصر الابيض، بحميات امبابه، اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
نشر عدد من النشطاء الليبيين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو، لحظة القبض على الإرهابي الداعشي محمد الرويضاني في الأراضي الليبية.
أشعل الفنان تامر حسني، مسرح الصوت والضوء بأغنية ناسيني ليه، في حفل أول يوم العيد، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية.
أشارت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية عن اقتراب نادي ليفربول من التوقيع مع الإسباني أداما تراوري نجم فريق وولفرهامبتون، خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد طلب الألماني يورجن كلوب، التوقيع معه.
كشف مصدر مطلع دخل نادي الزمالك عن دخول مسئولو النادي في مفاوضات مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي.
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، تسجيل 638 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
حلت الفنانة يسرا، ضيفة برنامج التاسعة والذى يقدمه وائل الإبراشى على شاشة "القناة الأولى"، وتحدثت عن العديد من تفاصيل مسلسلها الأخير "خيانة عهد"، بجانب تفاصيل حياتها الشخصية.
أعلنت الوحدة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة بوزارة الصحة، على صفحتها الرسمية على فيس بوك، التجهيز لإعداد مستشفى عزل خاص للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء الفرق الطبية، وذلك ردا علي احد التعليقات.
كشفت مصادر لفضائية العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن هبوط طائرتين ليبيتين قادمتين من تركيا في مصراتة الليبية.