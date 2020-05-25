أهم الأخبار.. يسرا تبكي على الهواء.. استشهاد طبيب في حميات إمبابة..ورجاء الجداوي تعلق على إصابتها بكورونا

قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية.

كشف مصدر مطلع دخل نادي الزمالك عن دخول مسئولو النادي في مفاوضات مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي.