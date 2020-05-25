أول تعليق من رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا





قالت بوسي شلبي من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجراك" :"الفنانة رجاء الجداوي بطمنكم عليها هي احسن وبتشكركم كلكم وانشاء الله تقوم بالسلامه دعواتكم #رجاء_الجداوي".





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يذكر أن نشر المخرج مجدى الهوارى، صورة له بصحبة الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، يدعو لها بالشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





وعلق مجدى الهواري على الصورة قائلًا: "الف سلامة عليكي ياحبيبتي #رجاء_الجداوي".

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم اكتشاف الإصابة أول أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.



