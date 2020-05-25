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فن

أول تعليق من رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:57 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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آيه عاطف
طمأنت الفنانة رجاء الجداوي، جمهورها من خلال رسالة أرسلتها إليهم، عن طريق الأعلامية بوسي شلبي، وذلك بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

قالت بوسي شلبي من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجراك" :"الفنانة رجاء الجداوي بطمنكم عليها هي احسن وبتشكركم كلكم وانشاء الله تقوم بالسلامه دعواتكم #رجاء_الجداوي".

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يذكر أن نشر المخرج مجدى الهوارى، صورة له بصحبة الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، يدعو لها بالشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

وعلق مجدى الهواري على الصورة قائلًا: "الف سلامة عليكي ياحبيبتي #رجاء_الجداوي".

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم اكتشاف الإصابة أول أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

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