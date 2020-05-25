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فن

أخبار الفن| أول تعليق من رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا .. يسرا: كان نفسي أبقى أم

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:31 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.


قال الفنان محمد رمضان، إن فريق عمل مسلسل البرنس جميعهم موهوبين وقدموا عمل درامي رائع جدا ومختلف جدًا.


نشر الفنان وعضو فريق "واما" محمد نور صورة "سكرين شوت" لرسالة من معجبة، علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري" .


حلت الفنانة يسرا، ضيفة برنامج التاسعة والذى يقدمه وائل الإبراشى على شاشة "القناة الأولى"، وتحدثت عن العديد من تفاصيل مسلسلها الأخير "خيانة عهد"، بجانب تفاصيل حياتها الشخصية.


طمأنت الفنانة رجاء الجداوي، جمهورها من خلال رسالة أرسلتها إليهم، عن طريق الأعلامية بوسي شلبي، وذلك بعد تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.


وجهت  الفنان شيريهان الدعم  لصديقتها الفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقلها لمستشفي العزل بمحافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.


قامت الفنانة بسمة بوسيل، بتوجيه رسالة لزوجها تامر حسني، بعد نجاح حفله الأخير، الذي إنتهى من إحيائه منذ ساعات قليلة بمناسبة عيد الفطر المبارك.


حققت لحظة إعدام الخائن هشام عشماوي، الحقيقي أثناء عرضها في مسلسل "الأختيار"، مليون مشاهدة عبر القناه الرسمية الخاصة بشركة "سنرجي" على اليوتيوب.
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