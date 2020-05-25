AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد نجاح حفل العيد.. بسمة بوسيل توجه رسالة لـ تامر حسني

الإثنين 25/مايو/2020 - 05:15 ص
بسمة بوسيل - تامر
بسمة بوسيل - تامر حسني
Advertisements
آيه عاطف
قامت الفنانة بسمة بوسيل، بتوجيه رسالة لزوجها تامر حسني، بعد نجاح حفله الأخير، الذي إنتهى من إحيائه منذ ساعات قليلة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

نشرت بسمة بوسيل، مقطع فيديو من الحفلة، عبر حسابها الرسمي على "الأنستجرام"، وعلقت عليه قائلة :"والله من قلبي فخورة بيك يا حبيبي و فخورة بشرف المكان اللي انت غنيت فيه النهارده".


وتابعت قائلة :"الحمد لله حلم من اهم احلامك اتحقق و غنيت في اعظم مكان ، المكان اللي طول عمرك كنت بتحلم تغني فيه و الناس كلها تسمعك ، مبروك يا حبيبي".

يذكر أن بدأ الفنان تامر حسني حفل عيد الفطر على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، بأغنية "الأصل مصرى"،.

وتم إذاعة الحفل على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسمة بوسيل تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور

حفلات الصوت و الضوء بدون جمهور خلال أيام عيد الفطر

تامر حسنى يروج لحفلته اليوم الساعة 10 مساء على هذه القناة

تامر حسني يبدأ حفل عيد الفطر بـ الأصل مصرى من أمام الأهرامات

تامر حسني يطرح كليب ديو وانت معايا مع الشاب خالد علي يوتيوب.. فيديو

تامر حسني يشعل مسرح الصوت والضوء بأغنية ناسيني ليه.. شاهد

ترشيحاتنا

يسرا تبكي على الهواء مع وائل الإبراشي.. اعرف السبب

بالبيجامة.. رنا سماحة تثير الجدل بصورة العيد.. شاهد

عليك بهذا العمل حتى تعصم من مكائد الشيطان

الجيش الليبي يقبض على إرهابي خطير يعمل لصالح المخابرات التركية

نانسي زيدان ترسم العقيد أحمد منسي على وجهها في ثوان معدودة.. شاهد

جبّة وقفطان وعمامة | القصة كاملة لأزهري الدقهلية بطل فيديو "اجري يا شيخ" خلال صلاة العيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طائرة تتحول الى ليموزين فاخرة.. صور

تؤدي إلى الوفاة.. احذر ارتداء الكمامة أثناء الركض

عود البطل ملفوف.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بالأحمر المكشوف