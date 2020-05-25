بعد نجاح حفل العيد.. بسمة بوسيل توجه رسالة لـ تامر حسني

قامت الفنانة بسمة بوسيل، بتوجيه رسالة لزوجها تامر حسني ، بعد نجاح حفله الأخير، الذي إنتهى من إحيائه منذ ساعات قليلة بمناسبة عيد الفطر المبارك.





نشرت بسمة بوسيل، مقطع فيديو من الحفلة، عبر حسابها الرسمي على "الأنستجرام"، وعلقت عليه قائلة :"والله من قلبي فخورة بيك يا حبيبي و فخورة بشرف المكان اللي انت غنيت فيه النهارده".









وتابعت قائلة :"الحمد لله حلم من اهم احلامك اتحقق و غنيت في اعظم مكان ، المكان اللي طول عمرك كنت بتحلم تغني فيه و الناس كلها تسمعك ، مبروك يا حبيبي".





يذكر أن بدأ الفنان تامر حسني حفل عيد الفطر على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، بأغنية "الأصل مصرى"،.





وتم إذاعة الحفل على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية.



