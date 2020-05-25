AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تامر حسني يشعل مسرح الصوت والضوء بأغنية ناسيني ليه.. شاهد

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:21 ص
تامر حسني
تامر حسني
Advertisements
آيه عاطف
أشعل الفنان تامر حسني، مسرح الصوت والضوء بأغنية ناسيني ليه، في حفل أول يوم العيد، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية.

بدأ تامر حسني، الحفل بأغنية "الأصل مصرى"، كما قدم عددا كبيرا من أهم الأغاني الخاصة به على مدار مشواره الفني، كان من بينها أغنية "ناسيني ليه".

إقرأ أيضًا:

يذكر أن أغنية "ناسيني ليه"  كلمات تامر حسين، والحان تامر علي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، ومكساج هاني محروس، وماستر امير محروس، وفكرة تامر حسني، والفيديو كليب من اخراج سعيد الماروق.

وكان الفنان تامر حسني، قد نشر صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

كتب معلقا على الصورة :" كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعًا يا اغلى الناس، استنوني النهارده بليل إن شاء الله هطلع اعيد عليكم بمقابله تلفزيونيه مع الإعلاميه شيرين حمدي وحفله بدون جمهور مخصوص ليكم في البيوت على قناة on tv الساعة ١٠ مساءً وعلي قناتي علي الYouTube الساعة ١ صباحا عيد سعيد على الجميع".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزهم تامر حسني وأنغام.. 8 نجوم يحيون حفلات العيد عبر قنوات المتحدة

حفلات الصوت و الضوء بدون جمهور خلال أيام عيد الفطر

شيرين حمدي تعود للشاشة مع تامر حسني

تامر حسنى يروج لحفلته اليوم الساعة 10 مساء على هذه القناة

تامر حسني يبدأ حفل عيد الفطر بـ الأصل مصرى من أمام الأهرامات

تامر حسني يطرح كليب ديو وانت معايا مع الشاب خالد علي يوتيوب.. فيديو

ترشيحاتنا

علماء فيروسات يتوقعون اختفاء كورونا من تلقاء نفسه .. فيديو

يسرا تبكي على الهواء مع وائل الإبراشي.. اعرف السبب

الصحة: تسجيل 752 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

جبّة وقفطان وعمامة | القصة كاملة لأزهري الدقهلية بطل فيديو "اجري يا شيخ" خلال صلاة العيد

برقم الجلوس .. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020 بالقاهرة عبر هذا الرابط

عادل إمام أنقذ حياتى.. يسرا تتحدث لأول مرة عن إجهاضها ومرضها بفيروس يصيب المخ.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. طائرة تتحول الى ليموزين فاخرة.. صور

تؤدي إلى الوفاة.. احذر ارتداء الكمامة أثناء الركض

عود البطل ملفوف.. إيمان العاصي تخطف الأنظار بالأحمر المكشوف