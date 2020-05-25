تامر حسني يشعل مسرح الصوت والضوء بأغنية ناسيني ليه.. شاهد

أشعل الفنان تامر حسني، مسرح الصوت والضوء بأغنية ناسيني ليه، في حفل أول يوم العيد، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية.
بدأ تامر حسني، الحفل بأغنية "الأصل مصرى"، كما قدم عددا كبيرا من أهم الأغاني الخاصة به على مدار مشواره الفني، كان من بينها أغنية "ناسيني ليه".
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يذكر أن أغنية "ناسيني ليه" كلمات تامر حسين، والحان تامر علي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، ومكساج هاني محروس، وماستر امير محروس، وفكرة تامر حسني، والفيديو كليب من اخراج سعيد الماروق.
وكان الفنان تامر حسني، قد نشر صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
كتب معلقا على الصورة :" كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعًا يا اغلى الناس، استنوني النهارده بليل إن شاء الله هطلع اعيد عليكم بمقابله تلفزيونيه مع الإعلاميه شيرين حمدي وحفله بدون جمهور مخصوص ليكم في البيوت على قناة on tv الساعة ١٠ مساءً وعلي قناتي علي الYouTube الساعة ١ صباحا عيد سعيد على الجميع".