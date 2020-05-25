تامر حسني يشعل مسرح الصوت والضوء بأغنية ناسيني ليه.. شاهد

قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية.





بدأ تامر حسني، الحفل بأغنية "الأصل مصرى"، كما قدم عددا كبيرا من أهم الأغاني الخاصة به على مدار مشواره الفني، كان من بينها أغنية "ناسيني ليه".





إقرأ أيضًا:





يذكر أن أغنية "ناسيني ليه" كلمات تامر حسين، و الحان تامر علي، و توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، و مكساج هاني محروس، و ماستر امير محروس، و فكرة تامر حسني، والفيديو كليب من اخراج سعيد الماروق.





وكان الفنان تامر حسني، قد نشر صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

كتب معلقا على الصورة :" كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعًا يا اغلى الناس، استنوني النهارده بليل إن شاء الله هطلع اعيد عليكم بمقابله تلفزيونيه مع الإعلاميه شيرين حمدي وحفله بدون جمهور مخصوص ليكم في البيوت على قناة on tv الساعة ١٠ مساءً وعلي قناتي علي الYouTube الساعة ١ صباحا عيد سعيد على الجميع".

