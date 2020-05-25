يسرا: كان نفسي أبقى أم

يسرا ، ضيفة برنامج التاسعة والذى يقدمه وائل الإبراشى على شاشة "القناة الأولى"، وتحدثت عن العديد من تفاصيل مسلسلها الأخير "خيانة عهد"، بجانب تفاصيل حياتها الشخصية.





قالت يسرا أثناء لقائها مع وائل الأبراشي، :"كان نفسي أبقى أم .. لكن الله لم يريد ذلك"، مشيرة إلى إنها راضية بقضاء الله وقدره.





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كما أجهشت الفنانة يسرا، بالبكاء الشديد ، عند عرض مشهد دفن ابنها بمسلسل "خيانة عهد", متابعة:" أنا كنت برتعش بجد وتذكرت لحظة وفاة والدتى وأنا كنت برتعش قد دا 10 مرات".





أضافت الفنانة يسرا خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولي" المصرية أن صوت الشيخ التهامي اضاف الكثير لمشهد الموت.





وتابعت يسرا، قائلة "أحنا عايشين أحسن من العالم.. حالتنا في الحجر اللي احنا فيه افضل بكتير من دول تانيه في العالم..في العالم برا صعب جدا انك تلاقي لقمة العيش بس هنا احنا بنلاقيها".

حلت الفنانة