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فن

بعد إصابتها بكورونا.. الصفحة الرسمية لـ رجاء الجداوي تحذر متابعيها من هذا الأمر.. شاهد

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:01 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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مصطفى كرم

نشرت الصفحة الرسمية للفنانة رجاء الجداوي صورة لأحد الصفحات الكاذبه المنسوب إليها وتستخدم اسمها وصورتها لجذب المتابعين

وعلقت صفحة رجاء الجداوي عبر موقع التواصل الإجتماعي انستجرام قائلة "يا جماعه احب اعرفكم ان الاكونت ده مش بتاع جدتي و انه غالبا فان بيدج و لا ينسب إليها بالمره -روضة".

وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "رىما يشفيها ويعافيها" و "ربنا يتم شفاها على خير" و "طمنينا على الاستاذ رجاء" و " الف سلامة عليها".

وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم اكتشاف الإصابة أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

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وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين على قاسم، وأسماء جلال، بالإضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، ومحمود قابيل».

وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية

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