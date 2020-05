وقوع زلزال أثناء حوار مباشر لرئيسة وزراء نيوزيلندا.. فيديو

وقالت وهي تنظر للأعلى وحول الغرفة: "لدينا زلزال بسيط قليلًا هنا، هزة جيدة إلى حد ما هنا". "ولكن، رأيت أشياء تتحرك ورائي".

وضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة المحيط على بعد 62 ميلا شمال شرق ولينجتون، شعرت به نيوزيلندا، وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern caught on camera as 5.8 magnitude earthquake hits near the capital city of Wellington (no immediate damage reported) pic.twitter.com/5zq64ud0rb