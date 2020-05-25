وقوع زلزال أثناء حوار مباشر لرئيسة وزراء نيوزيلندا.. فيديو

تعرضت رئيسة وزراء نيوزيلندا ، جاسيندا أرديرن، لموقف صعب، عقب تعرض مبنى البرلمان لهزة أرضية أثناء إجراءها حوار على الهواء مباشرة.





قاطعت رئيسة وزراء نيوزيلندا ، مستضيفها، وقالت له انتظر، ماذا يحدث هنا في مبنى البرلمان؟".





وقالت وهي تنظر للأعلى وحول الغرفة: "لدينا زلزال بسيط قليلًا هنا، هزة جيدة إلى حد ما هنا". "ولكن، رأيت أشياء تتحرك ورائي".





وتقع نيوزيلندا على حلقة النار في المحيط الهادئ وتسمى أحيانًا جزر هشة بسبب الزلازل المتكررة.





وضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجة المحيط على بعد 62 ميلا شمال شرق ولينجتون، شعرت به نيوزيلندا، وفقا للمسح الجيولوجي الأمريكي



