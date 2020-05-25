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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي يؤكد على ضرورة إعادة فتح المدارس

الإثنين 25/مايو/2020 - 06:05 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، على ضرورة أن تعيد المدارس في الولايات المتحدة فتح ابوابها من جديد. 

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يجب فتح المدارس في بلادنا في اسرع وقت ممكن. تتوفر الآن الكثير من المعلومات الجيدة للغاية". 

وأعلنت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، تسجيل 638 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

تخطت الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية حاجز الـ 99 ألف حالة. حسب النتائج التي أحصاها موقع "وورلد ميتر" للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وبلغ عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس 99,013 ألف حالة وفاة، فيما وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 1,676,460 إصابة.
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