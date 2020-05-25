بعد استشهادهم في أيام العيد.. حقيقة إنشاء مستشفى عزل للأطقم الطبية.. تفاصيل

أعلنت الوحدة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة بوزارة الصحة، على صفحتها الرسمية على فيس بوك، التجهيز لإعداد مستشفى عزل خاص للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء الفرق الطبية، وذلك ردا علي احد التعليقات.





وقالت الوحدة عبر حسابها : "يجري اتخاذ اللازم نحو تجهيز و بدء العمل بمستشفى عزل للطواقم الطبية بالفعل خلال ساعات".





وقدمت الوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية، التابعة لوزارة الصحة، رقما للإبلاغ الفوري، في حالة تعرض أحد أعضاء الطاقم الطبي للعدوى بفيروس كورونا المستجد.





وذلك في حالة وجود شكاوى خاصة بتلقي الخدمة للوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية بمكتب الوزير، وذلك عن طريق الواتساب على الرقم : ‭+20 120 4854721‬





ونعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسي الدكتور محمد عبد الباسط الجابري ، اخصائي الحميات بمستشفى حميات امبابة، والذي توفي متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا المستجد





وأعلنت النقابة العامة للأطباء، أن أجمالي حالات الاستشهاد بلغت الـ15 من جيش مصر الأبيض.





واستشهد باول ايام العيد، الدكتور احمد النني طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنا، اثر اصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الدكتور وليد يحيى عبد الحميد، طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المنيرة العام.

وأوضحت النقابة، بأن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء في تزايد طبقا للبيانات الواردة.





وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالآتي:





أحمد اللواح.





سونيا عبد العظيم.





جبريل على يوسف.





طارق شكرى.





أشرف عدلي.





هشام الساكت.





ممدوح السيد.





طارق حسين مخيمر.





أحمد عزت دراز.





ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفي صدر المعمورة.





كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولى





فكري منير عزيز.





وليد يحيى عبد الحليم، طبيب مقيم نساء، بمستشفى المنيرة.





احمد النني، طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنا.





محمد عبد الباسط الجابري، أخصائي الحميات بإمبابة.



