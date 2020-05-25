شهيد ثاني أيام العيد.. الأطباء تنعي محمد الجابري اخصائي الحميات بإمبابة

نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسي الدكتور محمد عبد الباسط الجابري ، اخصائي الحميات بمستشفى حميات إمبابة، والذي توفي متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وأعلنت النقابة العامة للأطباء، ان اجمالي حالات الاستشهاد بلغت الـ15 من جيش مصر الأبيض.





واستشهد باول ايام العيد، الدكتور احمد النني طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنا، اثر اصابته بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الدكتور وليد يحيى عبد الحميد، طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المنيرة العام.

وأوضحت النقابة، بأن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء في تزايد طبقا للبيانات الواردة.









وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالآتي:













أحمد اللواح.





سونيا عبد العظيم.





جبريل على يوسف.





طارق شكرى.





أشرف عدلي.





هشام الساكت.





ممدوح السيد.





طارق حسين مخيمر.





أحمد عزت دراز.









ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفي صدر المعمورة.





كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولى





فكري منير عزيز.





وليد يحيى عبد الحليم، طبيب مقيم نساء، بمستشفى المنيرة.





احمد النني، طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنا.









محمد عبد الباسط الجابري، أخصائي الحميات بإمبابة.



