أول رد من الأطباء عن هدايا الرئيس السيسي لشهداء الجيش الأبيض

أصدر الرئيس السيسي توجيها بتكريم شهداء الجيش الأبيض، من خلال تقديم شهادات تقدير لأسرهم مع هدايا مادية ومعنوية رمزية، تعبيرا على امتنان المصريين لجهودهم، وبالفعل بدأت الجامعات ووكلاء وزارة الصحة بالمحافظات نيابة عن الرئيس تكريم شهداء الجيش الأبيض.





وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات لصدي البلد، ان تكريم الرئيس السيسي، للأطقم الطبية، خطوة إيجابية ترفع من الروح المعنوية للأطقم الطبية.





وتمني الزيات، أن يلحقها الخطوة الأهم وهو صدور قانون باعتبار شهداء الجيش الأبيض شهداء الواجب ويعاملون معاملة الشهيد هم وأسرهم.





وأوضح عضو المجلس، أن الطبيب هو العائل الوحيد لاسرتة وضحى بعمره دفاعا عن كل المصريين، ويجب أن يشعر أهله بالفخر والاعتزاز والتكريم الحقيقي.





وجاء المكرمون من الجيش الأبيض كالتالي:-

الدكتور اللواح

الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر أول شهداء الجيش الأبيض فى معركة كورونا، عن عمر يناهز 57 عامًا، أصيب بفيروس كورونا، بعد مخالطته لإحدى الحالات المصابة، وانتقلت العدوى لابنته وزوجته.





ونعت وزارة الصحة والسكان، الدكتور أحمد عبده اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، عن عمر يناهز 57 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور الإبلاغ عن حالة الدكتور أحمد عبده اللواح، بأنها حرجة، وإيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، تم نقله إلى مستشفى التضامن ببورسعيد، وتم تجهيز غرفة استقبال الحالات الحرجة بقسم الطوارئ بجهاز تنفس صناعي، وماسك (cpap)، وكان في انتظاره طاقم طبي مكون من مدير المستشفى، وطبيب الرعاية المركزة وطبيب الطوارئ، وطاقم التمريض المدرب على التعامل مع حالات كورونا المستجد.





وأضاف أنه تم التعامل مع الحالة، وإعطاء العلاج اللازم وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة من وزارة الصحة لفيروس (كوفيد -19)، وبعد استقرارها حالته تم نقله إلى أحد مستشفيات العزل بمرافقة مدير مستشفى التضامن الذي أصر على مرافقة المريض، وعلى الفور تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة له وفقًا لبروتوكولات العلاج، لافتًا إلى أن الحالة الصحية للطبيب شهدت أمس تحسنًا ملحوظًا، إلا أنه حدث تدهور مفاجئ، ووافته المنية في تمام الساعة الثانية عشر وثلاثون دقيقة صباح اليوم الإثنين الموافق 30 مارس 2020.

الدكتور هشام الساكت

استشهد الدكتور هشام الساكت وكيل كلية طب قصر العينى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أستاذ جراحة الأطفال، فى الأول من مايو 2020، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، ليكون أول حالة وفاة بجامعة القاهرة بسبب كورونا، وأصيب الدكتور هشام الساكت، بفيروس كورونا فى منتصف أبريل الماضى، وتم نقله لمستشفى العبور للعزل، هو و وزجته بعد ان اصيبت بفيروس كورونا.





وأطلق الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اسم الدكتور هشام الساكت، على مجمع التعليم المتطور التابع لكلية الطب بقصر العيني، حيث تولى الدكتور هشام الساكت، قيادة مجمع التعليم المتطور فى عام 2011 ليشهد تطوير معامل المجمع وامدادها بالعديد نماذج المحاكاة لكافة تخصصات الطب.

الدكتور محمود الهنداوي

الدكتور محمود محمود الهنداوى، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بطب الأزهر بنات - مدير مستشفى الزهراء الجامعى سابقا، طبيب إنسان، بارع، متميز في تخصصه الدقيق، أزهري جمع بين العلم، والعمل والإخلاص، ومساعدة الفقراء وخدمتهم، وأجرى- رحمه الله- الكثير من العمليات المجانية فى تخصصه الدقيق جراحة المخ والأعصاب.

وشغل الدكتور محمود الهنداوى منصب مدير مستشفى الزهراء الجامعي، في نوفمبر 2015، وحاول تطوير المستشفى، من خلال تطبيق نظم المعلومات الإدارية المعمول به عالميا، والذي يهدف للاعتماد على تطبيقات الحاسب الآلي في إدارة كل ما يتعلق بعلاج المرضى في المستشفيات، بدلا من الاعتماد على البيانات الورقية.

الشهيد السيد المحسناوى:-

أول شهيد من هيئة التمريض، بجيش مصر الأبيض، السيد المسحناوي، توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا فى مستشفى النجيلة، نهاية أبريل 2020.

واستقبل "المحسناوى" صدمة إصابته بالفيروس بهدوء شديد وطمأن زوجته وأولاده والشد من أزرهم وكان دائما يؤكد لهم أنه بخير وسوف يتخطى المحنة ويعود سالما لهم، ولكن إرادة الله وقدره حالت دون ذلك وانضم لكتيبة شهداء الجيش الأبيض، وكان لدى المحسناوى 3 أولاد اكبرهم طالبة بالجامعة، والابن الأوسط فى الصف الثالث الثانوي، وأصغرهم طفل فى الصف الأول الابتدائى.

وتقديرا لدوره، أصدر الدكتور طارق رحمى محافظة الغربية قرارًا بإطلاق اسم الشهيد السيد محمد المحسناوى على مكتب صحة ثالث التابع للإدارة الصحية ثان المحلة الكبرى، بناءًا على توصيات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بإطلاق إسم الشهيد على مكتب الصحة التابع لمحل سكنه .

صفاء محمد:-

صفاء محمد على شهيدة التمريض بـ كورونا، تبلغ من العمر 49 عاما، متزوجة، ولديها طفلة، كانت تعمل لدى مستشفى القباري، و انتقلت لها العدوى نتيجة لـ مخالطتها أحد الأطفال داخل الدار من المصابين به أصيبت فى منتصف شهر مايو الجارى.

ونعتها نقابة التمريض، والتى كانت تعمل بدار المعثور عليهم بمنطقة غرب الطبية بمحافظة الإسكندرية، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وانتقل لها أثناء تأدية واجبها المهني في تقديم الرعاية الصحية للأطفال المعثور عليهم والمفقود ذويهم، وتم نقلها لتلقى الرعاية بمستشفى عزل العجمي حتى استشهدت، حيث كانت تعاني من أمراض مزمنة ساهمت في تدهور حالتها.

هدايا الرئيس السيسي للأطباء:-

أعرب الرئيس عن التقدير لكل العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ووجه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين في المستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

ووجه أيضا بصرف مكافآت استثنائية لكل العاملين حاليا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في أبريل الماضي، أن الرئيس كلف برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب "الامتياز"، لتصبح 2200 جنيه شهريا، بدلا من 400 جنيه، وذلك اعتبارا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.

وأضاف الوزير أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه شهريا لنحو 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويا، موضحا أنه تم على الفور إتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوزيعها على تلك المستشفيات لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة في مكافأة أطباء الامتياز.

وأعلنت النقابة العامة لـالأطباء، عن استشهاد الحالة الـ15 من جيش مصر الأبيض، الدكتور أحمد النني طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنا، اثر اصابته بفيروس كورونا.





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وأوضحت النقابة، بأن عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا من الأطباء في تزايد طبقا للبيانات الواردة.

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وجاءت أسماء الأطباء المتوفين كالآتي

أحمد اللواح

سونيا عبد العظيم

جبريل على يوسف

طارق شكرى

أشرف عدلي

هشام الساكت

ممدوح السيد

طارق حسين مخيمر

أحمد عزت دراز

حسان السوري.. سوري الجنسية

ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفى صدر المعمورة

كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفى الأقصر الدولى

فكري منير عزيز

وليد يحيى عبد الحليم، طبيب مقيم نساء، بمستشفى المنيرة.

أحمد النني، طبيب النساء والتوليد ويعمل بتأمين صحي بنا