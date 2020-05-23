أقل واجب تجاههم.. أمين صندوق الأطباء: يجب إجراء تحاليل pcr للأطقم الطبية

قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين الصندوق بالنقابة العامة للأطباء: إنه يجب النظر في أوضاع الجيش المصري الأبيض، الذي يتعرض لمخاطر مباشرة خلال مواجهة كورونا، وتوفير الحماية الكافية.









وأوضح عبد الحميد في تصريحات لصدي البلد، أن أقل جميل في تلك الظروف عمل تحاليل الpcr، للأطقم الطبية، لأنه التحليل الوحيد المعتمد لفيروس كورونا المستجد، لمعرفة نتيجة المسحات.





وأضاف أن عمل تحاليل rapid test، لم تثبت فاعليته أو جدواه ويهدد بنتائج خطيرة فى زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع.





وأكد أمين الصندوق، أن الأطقم الطبية ترسل شكاوى كثيرة للنقابة بسبب رفض عمل مسحات لهم.





وحذرت نقابة الأطباء وزارة الصحة من الاعتماد على إجراء الكاشف السريع rapid test فقط للاطمئنان على خلو أعضاء الفريق الطبى بمستشفيات علاج حالات كورونا قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادى واسرهم وهو التحليل الذى لم تثبت فاعليته أو جدواه ويهدد بنتائج خطيرة فى زيادة انتشار العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع وحسب إرشادات منظمة الصحة العالمية هذا التحليل لايمكن الإعتماد عليه للتشخيص ويستخدم فقط للأغراض البحثية وان التحليل الوحيد المعتمد هو تحليل pcr.



