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رياضة

الزمالك يبدأ التفاوض مع نجم الصفاقسي لتعويض رحيل حمدي النقاز

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:43 ص
صدى البلد
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ملك موسي
كشف مصدر مطلع دخل نادي الزمالك عن دخول مسئولو النادي في مفاوضات مع التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي.
يأتي هذا لضم الاعب في الميركاتو الصيفي في ظل بحث النادي الأبيض عن تدعيم جبهته اليمنى بعد رحيل حمدي النقاز.
واضاف المصدر أن مسؤولو الزمالك عرضوا على المثلوثي الحصول على نصف مليون دولار سنويا بينما طلب اللاعب الحصول على 700 ألف دولار في الموسم الواحد.
خاصة أن النادي الأبيض لن يتكبد أي أموال لشرائه في ظل انتهاء تعاقده مع الصفاقسي بنهاية الموسم الجاري.
وكان مسؤولو الزمالك دخلوا في مفاوضات مع اللاعب بعد أن أبدوا إعجابهم بمستواه الفني، في ظل امتلاكه إمكانيات كبيرة إلى جانب قدرته على اللعب تحت ضغط جماهيري.
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