الفيفا ينصف الجزيري في شكوى طنطا ضده

أنصف الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري نجم فريق طنطا السابق ولاعب المقاولون العرب الحالي حيث تقدم طنطا بشكوى ضد اللاعب يتهمه بـ فسخ عقده من طرف واحد.





وكتب الجزيري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: أن الفيفا انصفه في شكوى طنطا ضده مشددا انه غضب كثيرا من حملة التشوية التي طالته خلال الفترة الماضية.









ووجه الجزيري رسالة شكر لـ مسؤولي طنطا لما قاموا به من تشويه لصورته والإعلان عن ايقافه 6 اشهر





كما وجه رسالة شكر لـ كل من سانده و دعمه خلال الفترة الماضية.