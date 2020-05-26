كيف ومتى يجب تنظيف دورة الوقود في محركات البنزين؟

يحتوي البنزين علي العديد من الشوائب التي تضر بالسيارة علي المدي البعيد و من هذه التي يواجهها السائقين هي ارتفاع صوت المحرك و ضعف في التسارع و احيانا يجد قراءات مختلفة للعداد في أستهلاك البنزين . هذه الاضرار





ولا يستطيع السائقين تحديد سبب لذلك، لكن هذه المؤشرات تدل على ضيق أو انسداد في دورة الوقود، وهي نتيجة ترسب رواسب كربونية وشوائب.





و في هذا السياق نطرح عليكم في هذا الموضوع كيفية تنظيف دورة الوقود في محركات البنزين .