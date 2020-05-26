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سيارات

كيف ومتى يجب تنظيف دورة الوقود في محركات البنزين؟

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 07:19 ص
دورة الوقود في محركات
دورة الوقود في محركات البنزين
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اشرف عطية
يحتوي البنزين علي العديد من الشوائب التي تضر بالسيارة علي المدي البعيد و من هذه الاضرار التي يواجهها السائقين هي ارتفاع صوت المحرك و ضعف في التسارع و احيانا يجد قراءات مختلفة للعداد في أستهلاك البنزين.

ولا يستطيع السائقين تحديد سبب لذلك، لكن هذه المؤشرات تدل على ضيق أو انسداد في دورة الوقود، وهي نتيجة ترسب رواسب كربونية وشوائب.

و في هذا السياق نطرح عليكم في هذا الموضوع كيفية تنظيف دورة الوقود في محركات البنزين .

لكي تعالج هذه المشكلة يجب عليك تنظيف دورة الوقود في محركات البنزين بدلا من تغيير الفلتر وتنظيف الرشاشات، فيمكنك إستخدام منظف للوقود، ويفضل أستخدامه كل 20 الف كم، ويعمل المنظف على تنظيف خطوط الوقود بالسيارة بدأ من خزان الوقود ووصولا إلى رشاشات الوقود بالمحرك مما يضمن تنظيف عميق من الشوائب .

دورة الوقود في محركات البنزين

انتبة جيدا دقبل وضع المنظف فيجب أن يكون نصف خزان الوقود فقط ممتلئا وليس كله، وبعد القيام بوضع سائل التنظيف في الخزان يجب أن تقود سيارتك على طريق سفر وتفرغ الكمية الموجودة فى الخزان كاملة لتضمن تبخر الاكربون المتراكم و لكي لا تتأثر الخراطيم والمواسير التى يمر بها البنزين فى السيارة، حتى يتم تفريغ الرواسب والشوائب تماما، ثم نقوم بتغيير فلتر البنزين، وبعدها ستلاحظ الفرق بنفسك .

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