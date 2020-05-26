على ربيع يعلق على متابعة محمد صلاح لـ مسلسله عمر ودياب

قال الفنان على ربيع، إنه قام بعمل مسلسل على الراديو باسم" دفعة محمد صلاح"، موضحًا أن صلاح كان يتابع مسلسل عمر و دياب.

وأضاف على ربيع خلال حواره ببرنامج، الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن محمد صلاح قام بنشر صورة من مسلسل عمر و دياب، وأكد أنه يتابع مسلسل عمر و دياب وأكثر مسلسل مميز.

وأشار على ربيع إلى أن مشاهدت صلاح لـ أى مسلسل يكون لها تأثير كبير على متابعيه.

وكشف على ربيع، أن محمد صلاح شرف كبير للمصريين ولـ العربي، وهو يمثل مصر فى الدول الخارجية.

وأكد على ربيع، أنه فاز على محمد صلاح فى لعبة البلاى استيشن، وأكد أنه يلعب بـ فريق ليفربول.