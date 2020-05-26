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على ربيع ومصطفى خاطر: كنا نتابع 4 مسلسلات في رمضان.. والاختيار خارج المنافسة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:12 ص
على ربيع ومصطفى خاطر
على ربيع ومصطفى خاطر
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البهي عمرو

قال الفنان على ربيع، إنه كان يتابع أكثر من مسلسل خلال رمضان الحالي، مؤكدًا أنه كان يتابع الاختيار للنجم أمير كرارا، البرنس لـ محمد رمضان ومحمد سامي.

وأضاف على ربيع خلال حواره ببرنامج، الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن مسلسل البرنس كان يقدم فكرة مميزة، لافتا الى أنه كان يتابع المسلسلات الكوميدية بشكل عام.

وفى نفس السياق قال مصطفى خاطر، إنه كان يتابع مسلسل الاختيار و النهاية و البرنس  و 2 فى الصندوق.

وأشار مصطفى خاطر إلى أن مسلسل الأختيار خارج المنافسة، وكان جسمه يقشعر وقت مشاهدة المسلسل، معلقًا " الاختيار كان يخض".

وأوضح الفنان مصطفى خاطر، أنه عمل في أشياء كثيرة قبل دخوله مجال التمثيل، موضحًا : " اشتغلت نجار واستورجي وترزى وحاجات كتير اوي اخرها نقاش".

 وكشف مصطفى خاطر، عن أنه كان يعمل مع صنايعى موبيليا، مؤكدًا " كنت ببوظ الدنيا و الصنايعى يشتغل ".

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