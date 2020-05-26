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توك شو

نقاش فى الصبح وممثل بالليل.. مصطفى خاطر يروي كواليس ما قبل الشهرة.. فيديو

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 03:20 ص
مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
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البهي عمرو

قال الفنان مصطفى خاطر، إنه عمل أشياء كثيرة قبل دخوله مجال التمثيل، موضحًا : " اشتغلت نجار واستورجي وترزى وحاجات كتير اوي اخرها نقاش".

وأضاف مصطفى خاطر، خلال حواره ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنه كان يعمل مع صنايعى موبيليا، مؤكدًا " كنت ببوظ الدنيا و الصنايعى يشتغل ".

وأوضح مصطفى خاطر، أن بداية دخوله التمثيل عندماكان يعمل نقاشا فى الصباح، وممثلا فى الليل، مؤكدًا أن الأموال التى كان يحصل عليها فى الصباح من النقاشة كان يصرفها أثناء الذهاب للمسرح.

وأشار مصطفى خاطر، إلى أنه تعب كثيرا فى حياته، حتى وصل لما وصل له حاليًا، وأوضح :" لما كان فى زبون يرخم عليا كنت برمى عليه الزيت و أدوات النقاشة".

ولفت مصطفى خاطر، إلى أن عمله فى تلك الأشياء ساعدته أثناء تجهيز شقته قبل الزواج. 



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