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التنمية المحلية: الدولة لن تتهاون مع البناء المخالف أو العشوائي

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة لن تتهاون وستتصدى بكل قوة لأى بناء مخالف أو عشوائي.

وتابع قاسم خلال مداخلة هاتفية مع  الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر قناة الأولى المصرية،  إن هدف قرار وقف البناء فى عواصم المحافظات لمدة 6 أشهر، من أجل مراجعة كافة الاشتراطات البنائية ، وعوامل الأمان والجراجات، والحفاظ على النسق الحضاري للمدن.

وأشار متحدث التنمية المحلية إلى أنه سيتم إزالة أي بناء عشوائي او مخالف فورا ولن نتهاون في ذلك.

ونوه قاسم إلى  أن المباني التي حصلت على تراخيص بناء لن تستكمل أعمالها إلا بعد مراجعة قواعد السلامة والمهنية فيما يتعلق بطفايات الحريق والحماية المدنية، وباقى اشتراطات البناء، وتابع:"قبل صدور القرار تم التنسيق بالفعل مع وزارة الداخلية من أجل تطبيقه".
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