في 3 أيام.. «ماتغبيش ثواني» لـ وائل جسار تقترب من مليون مشاهدة

اقترب كليب "ماتغيبش ثواني" لـ وائل جسار من تحقيق مليون مشاهدة منذ طرحه على يوتيوب منذ 3 ايام.





ويعود وائل جسارمع المخرج المبدع فادي حداد بالفيديو كليب الذي صور في لبنان وسط اجراءات وقائية عالية فرضها فيروس كورونا لكنها لم تخفف من الاحترافية المميزة لفريق الإنتاج.



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وينقل وائل في هذا الفيديو كليب قصة حقيقية، عن امرأة تعيش حالة حب جميلة مع زوجها، تكتشف أنها مصابة بمرض عضال وتقرر ان تخبئ الأمر عنه، فتبدء رحلة العلاج وحدها، ليشعر زوجها بابتعادها عنه مما يثير الشك لديه، ليكتشف مرضها بالصدفة ويقدم لها كل الدعم المعنوي اللازم فتتخطى ألمها وتتماثل للشفاء.









"ماتغيبش ثواني" كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، وإخراج فادي حداد.





يذكر أن الملحن وليد سعد تعاون مع الفنان وائل جسار في عدد كبير من ألحان أغانية الناجحة، والتي أصبحت علامة في مشوار جسار منها "مشيت خلاص" و"خلينى ذكره" و"غريبة الناس" و"يوم زفافك" و"بتوحشنى" و"لمين هعيش