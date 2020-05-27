تحمي المسلم من سيئ الأمراض.. أذكار وأدعية حصن بها نفسك من الأوبئة

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى عددا من الأذكار والأدعية التي يحصن المسلم بها نفسه من الأمراض والأوبئة.

وأوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية كيفية تحصين المسلم من الأمراض والأوبئة، فكان من هدى سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أن يستدفع البلوى بالدعاء؛ تضرعًا لله سبحانه، وكان له من الذكر أوراد ثابتة بالليل والنهار.

وهناك خَمْسةُ أذكارٍ جاء فى السّنة ما يدل على مداومة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عليها، وأنها تحصَّنُ المُسلم من الأضرار وسيئ الأمراض، وهى:

1) "بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ" ثلاث مرَّات إذا أصبح العبد وأمسى. [سنن أبي داود].

2) "أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ" ثلاث مرَّات إذا أمسى. [صحيح مسلم].

3) قراءة سورة الإخلاص، وسورة الفلق، وسورة الناس ثلاث مرَّات إذا أصبح وأمسى. [سنن أبي داود].

4) "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ مِنْ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تحتي" مرَّة واحدة إذا أصبح العبد وأمسى. [الأدب المفرد].

5) "اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ منَ البرصِ والجنونِ والجذامِ ومن سيِّئِ الأسقامِ" [سنن النسائي].

فمِن حُسْن التَّوكُّل على الله وصدق اللجوء إليه سبحانه اتباعُ كل الإرشادات الطبيِّة، والتَّعليمات الوقائيَّة من الجهات المُختَصَّة، والأخذ بالأسباب الدُّنيوية المَشْروعة.



